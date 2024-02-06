Зубков считает историю с допингом исполненным политическим заказом

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по бобслею Александр Зубков считает историю с допингом политическим заказом со стороны антироссийских структур.

Он отметил, что никаких фактов и доказательств того, что он принимал допинг, — нет.

«По моему видению это все-таки был заказ на политическом уровне, и они его исполнили. Есть же все критерии и требования, когда человек сдает допинг-тесты. И есть допинг-офицеры, которые следят за этой процедурой, а они все были иностранцы. И были официальные документы, в которых говорится, что у них нет ко мне никаких претензий», — цитирует Зубкова РИА «Новости».

Он также добавил, что готов к встрече с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом и сдать золотую олимпийскую медаль, если будут представлены доказательства употребления допинга.

Зубков на Играх 2014 года стал золотым медалистом в соревнованиях двоек и четверок. Позже в МОК обвинили его в употреблении допинга и обязали вернуть медали.

В 2018 году Мосгорсуд признал спортсмена не виновным и разрешил сохранить титулы и президентскую стипендию. Он не вернул свою золотую медаль.