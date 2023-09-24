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Сегодня, 16:43

Конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских скелетонистов и бобслеистов на международные турниры

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры.

Пегов принимал участие в конгрессе, который проходил в пригороде Барселоны в воскресенье, 24 сентября.

IBSF отстранила российских бобслеистов и скелетонистов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой в июле 2022 года на конгрессе в Лозанне.

«Исполнительный комитет имеет право отменить временное отстранение частично или в полном объеме, как только это станет разумно целесообразным с учетом оценки обстоятельств, приведших к принятию данной меры. К сожалению, исполком IBSF не посчитал возможным изменить данное решение и вынести это на рассмотрение сегодняшнего конгресса», — приводит ТАСС слова Пегова.

Президент Федерации бобслея России отметил, что атмосфера на конгрессе IBSF в Барселоне была спокойной, несмотря на некоторые негативные выпады в адрес российской делегации.

Несмотря на отстранение российских спортсменов, Федерации бобслея России сохранила членство в IBSF и не была поражена в международных правах.

Источник: ТАСС
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