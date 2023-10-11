Федерация бобслея России выплатила ежегодный взнос в международную федерацию

Федерация бобслея России выплатила в Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) ежегодный взнос в размере 400 евро.

«Перед началом конгресса IBSF Федерация бобслея России выплатила ежегодный членский взнос. Он одинаков для всех и составляет 400 евро», — приводит ТАСС слова пресс-службы российской федерации.

24 сентября президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских бобслеистов и скелетонистов на международные турниры.

IBSF отстранила российских бобслеистов и скелетонистов от участия в соревнованиях под своей эгидой в июле 2022 года на конгрессе в Лозанне.