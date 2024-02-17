Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024
Российские бобслеистки Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец стали победительницами соревнований двоек на Спартакиаде 2024.
Спортсменки, представляющие Московскую область, по итогам четырех заездов показали время 3 минуты 47,72 секунды. Второе место заняли Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая из Красноярского края (3.48,55). Третьими стали представительницы Краснодарского края Анастасия Макарова и Елена Мамедова (3.48,66).
Всероссийская спартакиада 2024. Сочи, Красная Поляна
Бобслей. Двухместный экипаж
Женщины
1.Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец - 3.47,72
2. Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая - 3.48,55
3. Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 3.48,66
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