Бобслеистки Дудкина и Трофимец выиграли соревнования двоек на Спартакиаде 2024

Российские бобслеистки Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец стали победительницами соревнований двоек на Спартакиаде 2024.

Спортсменки, представляющие Московскую область, по итогам четырех заездов показали время 3 минуты 47,72 секунды. Второе место заняли Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая из Красноярского края (3.48,55). Третьими стали представительницы Краснодарского края Анастасия Макарова и Елена Мамедова (3.48,66).

Всероссийская спартакиада 2024. Сочи, Красная Поляна

Бобслей. Двухместный экипаж

Женщины

1.Анастасия Дудкина и Снежана Трофимец - 3.47,72

2. Надежда Сергеева и Екатерина Галицкая - 3.48,55

3. Анастасия Макарова и Елена Мамедова - 3.48,66