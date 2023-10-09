Бобслей
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Бобслей

Допинг

Сегодня, 11:37

Бывший бобслеист Воевода — о дисквалификации за допинг: «Наша вина абсолютно невозможна и не доказана»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший бобслеист Алексей Воевода рассказал, как относится к дисквалификации за допинг после Олимпиады-2014.

— Во время соревнований вы назвали себя олимпийским чемпионом. Можете объяснить?

— А должен? Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA после тестирования. Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!

Ранее Воевода выступил на турнире по армрестлингу King of the Table в Дубае. На соревнованиях он представился олимпийским чемпионом, хотя был лишен двух медалей тех Игр в 2017-м.

Источник: https://tass.ru/sport/18946727
Алексей Воевода
5
1
Читайте также
«Патриотизм — вещь нужная. Но спортсмен должен сам выбирать — выступать за Россию или США». Интервью олимпийского чемпиона
Абаскаль: «Чувствую ли я поддержку руководства «Спартака»? Конечно»
I24: 260 тел нашли на юге Израиля, где проходил музыкальный фестиваль
Le Figaro предупредила о смене представления об Израиле у народов Ближнего Востока
Сын Трампа указал на американские автоматы M4 в руках палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дмитрий Труненков: "Готовился к отрицательному вердикту суда"
«Гранада» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Скабелка уволен из «Барыса», Гурьянов — в АХЛ
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Аль-Охдуд» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Флорида» хочет отказаться от Григория Денисенко
«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Абха»: видеообзор матча
Жафяров не играет в «Ак Барсе». Кто будет тренером «Трактора»?
Анвар Гатиятулин уволен из «Трактора»
Николас Мелош — новый защитник «Салавата»
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
СКА проиграл «Сочи»
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
«Сочи» обыграли лидера «Запада» — «Торпедо»
Петросян под Джексона: лунная дорожка с армянским колоритом
Акатьевой не смогли включить музыку с первого раза
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
«Авангард» разгромлен московским «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конгресс IBSF не рассматривал вопрос возвращения российских скелетонистов и бобслеистов на международные турниры

Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления российских спортсменов в нейтральном статусе
Новости
RSS RSS
Все новости