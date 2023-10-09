Бывший бобслеист Воевода — о дисквалификации за допинг: «Наша вина абсолютно невозможна и не доказана»

Бывший бобслеист Алексей Воевода рассказал, как относится к дисквалификации за допинг после Олимпиады-2014.

— Во время соревнований вы назвали себя олимпийским чемпионом. Можете объяснить?

— А должен? Наша вина абсолютно невозможна и не доказана! Только показания, не имеющие связи с реальностью, и соль в банках, которые под протокол забрали у нас сотрудники WADA после тестирования. Стоило предъявить им обвинения и претензии, так как именно они ответственны за дальнейшую судьбу проб после подписания протокола. Как им удалось, используя абсурдные улики и огульные обвинения, добиться сомнительного решения спортивного арбитражного судилища, говорить не стоит. Сейчас уже всем все понятно!

Ранее Воевода выступил на турнире по армрестлингу King of the Table в Дубае. На соревнованиях он представился олимпийским чемпионом, хотя был лишен двух медалей тех Игр в 2017-м.