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Сегодня, 15:52

Экс-глава ФБР Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате

Виктория Кравченко
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Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина рассказала, почему произошла проблема с выборами президента организации.

«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций просто оскорбление своих коллег», — цитирует Аникину RT.

На пост президента Федерации бобслея России претендовали глава Федерации бобслея и скелетона Республики Татарстан Анатолий Пегов, который в настоящее время является вице-президентом Федерации бобслея России и трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко.

Победу одержал 28 июня Анатолий Пегов, Демченко заявил, что будет оспаривать это решение.

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