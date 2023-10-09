Воевода поддержал Вяльбе в вопросе выступления российских спортсменов в нейтральном статусе
Бывший бобслеист Алексей Воевода согласен с позицией главы Федерации лыжного спорта России Еленой Вяльбе, которая выступает против участия отечественных спортсменов в нейтральном статусе на международных соревнованиях.
«Поддерживаю Елену на все 100 процентов, она понимает в патриотизме. Вспомните ее знаменитый финиш, небывалый подъем национальной гордости и патриотизма!» — цитирует Воеводу ТАСС.
Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях.
В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.
Источник: https://tass.ru/sport/18947081
Новости