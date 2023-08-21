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Сегодня, 14:25

Представители России поедут на конгресс Международной федерации бобслея и скелетона

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что организация получила официальное приглашение принять участие в работе сентябрьского конгресса Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

«Федерация бобслея России получила официальное приглашение от международной федерации. На конгресс планируют поехать глава нашей федерации Анатолий Пегов, вице-президент Елена Аникина и я», — приводит слова Пархоменко ТАСС.

Конгресс IBSF пройдет 24 сентября в испанской Санта-Сусанне неподалеку от Барселоны.

Источник: https://tass.ru/sport/18551065
бобслей
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