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Сегодня, 08:36

Тренерский штаб сборной России по бобслею пополнит иностранный специалист

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новый президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что в ближайшее время в состав тренерского штаба национальной команды войдет иностранный специалист.

«С нашей командой по скелетону уже на протяжении двух сезонов плодотворно работает бывший главный тренер сборной Германии Дирк Матшенц. Скоро я объявлю о начале сотрудничества с иностранным тренером по бобслею. Всему свое время», — приводит ТАСС слова Пегова.

Пегов был выбран на должность президента Федерации бобслея России на отчетно-выборной конференции, которая состоялась во вторник, 28 июня.

Источник: https://tass.ru/sport/15080019
Сборная России по бобслею
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