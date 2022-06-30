Тренерский штаб сборной России по бобслею пополнит иностранный специалист

Новый президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что в ближайшее время в состав тренерского штаба национальной команды войдет иностранный специалист.

«С нашей командой по скелетону уже на протяжении двух сезонов плодотворно работает бывший главный тренер сборной Германии Дирк Матшенц. Скоро я объявлю о начале сотрудничества с иностранным тренером по бобслею. Всему свое время», — приводит ТАСС слова Пегова.

Пегов был выбран на должность президента Федерации бобслея России на отчетно-выборной конференции, которая состоялась во вторник, 28 июня.