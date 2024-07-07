Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Олимпиада

Сегодня, 13:30

«У нас не может быть как в Америке. Менталитет другой!» Биатлонистка Ольга Зайцева — о госспорте и походе в политику

Зайцева рассказала, как относится к Олимпиаде и участию в ней россиян
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ольга Зайцева.
Фото «СЭ»
Двукратная олимпийская чемпионка собралась на выборы.

Образ Ольги Зайцевой в нашем с вами сознании вне зависимости от возраста примерно один — эффектная биатлонистка-блондинка в синем комбинезоне, желательно с флагом, под крики Губерниева выигрывает гонку Кубка мира или даже олимпийскую медаль. Идут годы. Теперь Зайка собирается не лежать или стоять на рубеже, а сидеть в зале Московской городской думы и принимать законы. «СЭ» спросил у 46-летней биатлонистки и политика о мотивах такого шага, взглядах на российский спорт и взаимоотношения с миром.

2014 год. Ольга Зайцева. Зайцеву и сборную России официально лишили медали Сочи-2014. IBU не решался на это больше года

Идет дележка мира, а мы крайние, муравьишки

— Ольга, как вы относитесь к Олимпиаде и участию в ней россиян? По заголовкам кажется, что вы сторонник бойкота.

— Я не могу говорить за других, но если бы я была на месте спортсменов, то отказалась бы. У меня такое воспитание, я не согласна с условиями об СВО и так далее. Но те, кто туда едут, и тренируются в основном за границей, и выступают там без флага, так понимаю. При всем этом — сил ребятам.

— Ну есть не только заграничные спортсмены. Например, Анжела Бладцева, батутистка, тренируется в Петербурге.

— Молодец, пусть едет! Это ее мечта. Она же будет в первый раз на Олимпиаде?

— Да.

— История двоякая. У каждого человека своя жизненная ситуация. Она хочет попробовать. Просто пусть она выступает с высоко поднятой головой, с гордостью, что она российская спортсменка. Не надо стесняться! Надо знать, что ты из России, что ты должен первое место занять. Сил ей выдержать весь негатив, который посылают. Сейчас нам всем тяжело. Я не хочу быть ни на той стороне, ни на этой. Решает спортсмен, а не я. Но лично я бы не поехала. Я не могу осуждать ее за эти действия. Это ее воспитание, как ее учили родители поступать, как тренеры сказали.

Церемония закрытия Игр БРИКС в&nbsp;Казани. В Казани закрыли Игры БРИКС. Их назвали успешными

— Просто какие перспективы, если не ехать? Игры БРИКС показали, что топовые иностранцы к нам не едут. Или думаете, в течение 10 лет мы сформируем альтернативу Олимпиаде?

— Я верю в это. Почему нет?

— Перекупим звезд?

— Зачем перекупать? Если срок 10 лет или даже больше, хотя не дай бог, то думаю, до народа дойдет, что это не мы делаем что-то плохое и отказываемся от них, а они от нас. От нас, нормальных людей, с нормальными ценностями. Это политически раздутое дело. Идет дележка мира, а мы здесь как крайние люди, муравьишки. Мы живем в такой ситуации, нам ее надо принимать и выживать. За какой-то период либо мы создаем свое, либо люди там осознают ситуацию и приходят к нам. И мы соединяемся снова и восстанавливаем олимпийские принципы, целостность соревнований. Мир, дружба без политики, без вот этого «фу, руки не подадим». Либо — они там все с ума сходят.

— У вас есть понимание, почему в зимних видах спорта никаких подвижек с возвращением? Про летние мы хотя бы с вами можем обсудить, поспорить.

— Сейчас зима настанет, будем обсуждать. На Олимпиаду-2026 может кто-то доехать, будем бороться.

Биатлонистка Ольга Зайцева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Раньше пенсии не индексировали — сейчас индексируют

— Один из критериев, по которому выкашивают российских спортсменов — принадлежность к силовым структурам. А можно объяснить дилетанту — зачем спортсмены туда идут? Без этого не выжить?

— Спортсмены выступают за разные сообщества — «Динамо», ЦСКА. Да, идет привязка к армии. Я, например, выступала за ЦСКА, и даже на всероссийских соревнованиях военных. Может ли быть в России частный спорт? Если бы все наши меценаты кинулись помогать — возможно. Хотя у нас и эта система существует, и есть люди, которые поддерживают клубы. У нас в принципе другая структура спорта. Она не может быть как в Америке. Да, в каких-то видах спорта есть частные клубы, но она не подходит другим видам. У нас большая страна, у нас очень много разных людей.

— США тоже большая страна.

— Мы — больше.

Ольга Зайцева. Ольга Зайцева: «Из-за Родченкова у меня сейчас нет больших предложений по работе»

— По населению они в два раза больше.

— Все равно — у нас другой менталитет, другая система. Пытались же переходить на частную систему, платные кружки — не идет. Я думаю, что большой плюс как раньше было — бесплатный спорт, бесплатное образование. И у нас вырастали великие чемпионы. Детский спорт должен быть бесплатным. А когда ты переходишь на другой уровень, профессиональный, можно переключаться на поддержку вне государства. Но наше государство — оно тянет вообще все!

— Но это же формирует и зависимость от него.

— Какую зависимость?

— Ну клуб в регионе на бюджете. И пенсионер может задать вопрос: «А почему вы бразильца купили, а не мне пенсию подняли?»

— Сейчас повышают пенсии, неужели вы не слышали? Все постепенно, никогда не будет все сразу везде. Это жизнь, это опыт, ты учишься на своих ошибках. Раньше не индексировали — сейчас индексируют. Наша страна огромная, людей и мнений много. Сейчас все исправляется. И на спорт даются деньги, а как его не поддерживать? Чтобы у нас был разлад и дети пошли по подвалам опять, как это было в девяностые? У нас все разваливали в эти годы!

Фото из соцсетей Ольги Зайцевой

Я в крови патриот, мне не хочется в Европу

— Зачем вы идете в политику? Есть ли у вас миссия?

— Я иду в Мосгордуму, сейчас у меня избирательный процесс идет. Зачем иду? Доросла мозгами, наверное. Звали, предлагали и раньше — но я была не готова. Сейчас готова. Чтобы понять всю эту систему, помогать людям. Спортсмены — они целеустремленные, трудолюбивые, и хочется идти что-то менять. Сейчас ходишь по своим избирательным округам, знакомишься со всеми — проблем очень много. И я как человек хочу помогать, исправлять, быстрее это делать. Вопросов много, а ум свежий, молодой.

— Вы не будете ограничиваться спортом? Придется же вникать в другие сферы.

— Осваивать я буду в процессе, конечно. Но основная сфера у меня спорт. Я буду развивать свой вид спорта, у нас в Москве есть лыжные трассы, классно сделанные. Лыжно-биатлонный комплекс у нас был всегда в планах и мечтах — мы к нему идем и будем делать. Развивать спорт иду.

Российские борцы не&nbsp;выступят на&nbsp;Олимпиаде-2024. Отказались от борьбы. Новый олимпийский бойкот россиян

— У вас нет ностальгии по тем временам, когда вы ездили к мужу-словаку в Брюссель без проблем и пересадок?

— Я ездила к своему ребенку, который был зимой со своим отцом, после каждого старта моталась. Благо позволяли обстоятельства, мы были в Европе. Никакой ностальгии совершенно нет, и я не хочу никуда туда ехать отдыхать. Я отдыхаю в России, в Сибири, в Сочи. Я в крови патриот, и мне реально туда не хочется.

Биатлон
Ольга Зайцева (биатлон)
22
Читайте также
Касаткина объяснила, почему не выступит на Олимпиаде-2024
Леманн разнес игрока сборной Германии Андриха за розовые волосы
Четверо бойцов ВСУ на самодельных плотах переплыли Днепр и сдались в плен
Пикфорд строил рожи, его поймали на шпаргалке, Саутгейт просил прощения, турки массового показывали запрещенный жест. Что произошло на Евро-2024
В США сравнили действия ВСУ с поступками нацистов во времена ВОВ
Первая жена Фиделя Кастро Мирта Диас-Баларт умерла в Испании в 95 лет
Популярное видео
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Биатлонистка Зайцева дала совет россиянам на Олимпиаде: «Не надо стесняться!»
Кто из россиян выступит, кто отказался и не получил допуск: состав России на Олимпиаду-2024
Мамиашвили — об отказе борцов от Олимпиады-2024: «Спортсмены приняли решение с огромным сожалением»
Мамиашвили об отказе российских борцов участвовать в Играх-2024: «Начало конца олимпийского движения»
Спортсмены из Крыма, отказавшиеся от участия в Олимпиаде, получат по 1 миллиону рублей
Карякин: «Не считаю предателями тех, кто поедет на Игры под нейтральным флагом»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Биатлонистка Зайцева дала совет россиянам на Олимпиаде: «Не надо стесняться!»
«СЭ» нашел доказательства отказа МОК россиянам в допуске на Олимпиаду без объяснения причин
16 российских легкоатлетов выполнили квалификационные олимпийские нормативы
После отказа борцов от участия в Олимпиаде в заявке россиян осталось 14 спортсменов
Валуев поддержал российских борцов, отказавшихся от Олимпиады в Париже
Роднина: «Олимпийское движение находится в глубочайшем кризисе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая наша биатлонистка возвращается из Румынии. Теперь вместо Кубка мира она будет выступать на Кубке России

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости