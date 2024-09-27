Смольский назвал главных конкурентов в борьбе за Кубок Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью «СЭ» сообщил, кого считает своими главными конкурентами в борьбе за Кубок Содружества. На первом этапе турнира, который проходил в Красноярске, Смольский выиграл три гонки из трех.

— Ты сообщил после своего хет-трика в Красноярске, что нужно было сделать задел над Эдуардом Латыповым в Кубке Содружества. Важно ли для тебя повторить прошлогодний успех?

— Хочется победить снова. Это доставляет удовлетворение от работы, которую я проделал летом и осенью. Хороший результат мотивирует на дальнейшие тренировки. Для меня Эдик на Кубке Содружества — основной конкурент. Зимой он покажет то, на что способен. Просто сейчас в Красноярске не получилось. Возможно, много хотел либо подошел в неоптимальном состоянии. Летом всегда сложно предугадать причины.

— Эдика всегда называешь главным конкурентом. Кто еще может составить конкуренцию за первое место?

— Ребят достаточно. Карим Халили, Дмитрий Лазовский, Антон Бабиков. У Антона очень интересная мотивация и вдохновение. Раньше не видел, чтобы он так с рвением тренировался.

— Ты заметил нынешним летом?

— Мне кажется, что последние два сезона. У него индивидуальный подход к тренировкам. Ранее не видел у него столько азарта. Если говорить еще про соперников, то очень неплохо выступает Кирилл Бажин. Конкурентов хватает. Их можно перечислять и перечислять, — сказал Смольский «СЭ».