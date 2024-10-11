Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии FISI

Двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса Лиза Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии Федерации зимних видов спорта страны.

«Поздравляю ее с грандиозными успехами. У нее были трудные моменты, но она их прекрасно преодолела. Награда Лизы вполне заслуженна, и я уверен, что следующие сезоны будут еще лучше», — приводит слова президента FISI Флавио Рода Fondo Italia.

Виттоцци — первая биатлонистка, выигравшая этот трофей после Доротеи Вирер, которая была признана лучшей в 2019 году.

В прошлом сезоне Виттоцци впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 1091 очко.