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11 октября, 23:51

Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии FISI

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Двукратная чемпионка мира, обладательница Большого хрустального глобуса Лиза Виттоцци признана лучшей спортсменкой года в Италии по версии Федерации зимних видов спорта страны.

«Поздравляю ее с грандиозными успехами. У нее были трудные моменты, но она их прекрасно преодолела. Награда Лизы вполне заслуженна, и я уверен, что следующие сезоны будут еще лучше», — приводит слова президента FISI Флавио Рода Fondo Italia.

Виттоцци — первая биатлонистка, выигравшая этот трофей после Доротеи Вирер, которая была признана лучшей в 2019 году.

В прошлом сезоне Виттоцци впервые в карьере выиграла общий зачет Кубка мира, набрав 1091 очко.

Лиза Виттоцци
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