Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Зимняя Олимпиада
Биатлон

Милан-2026

Сегодня, 14:50

На Олимпиаде-2026 потенциально смогут выступить не более 4 российских биатлонистов

Владислав Маслов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Соревнования по биатлону на ОИ-2022.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что на зимней Олимпиаде-2026 смогут выступить максимум четыре российских биатлониста.

Как сообщает ТАСС, основная часть участников (186 мест) определится по результатам Кубка наций-2024/25. Оставшиеся 24 квоты достанутся спортсменам из остальных стран на основании личного рейтинга. Тем не менее от каждого государства на Игры смогут поехать не более двух мужчин и двух женщин.

Александр Большунов и&nbsp;Эдуард Латыпов. Россиянам снова усложнили путь на Олимпиаду-2026. Ожидания скорого допуска пока не оправдываются

Отбор на ОИ-2026 завершится 18 января 2026 года.

Ранее IBU отказался рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам, в связи с чем отечественные битлонисты пропустят предстоящий сезон.

Источник: ТАСС
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Читайте также
Путин указал на роль победных традиций ветеранов в успешном решении задач СВО
Панарин назвал свое интервью с критикой власти безответственным
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Девушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезонаДевушка тоскует по России, когда тратит деньги, а Алексей мечтал об ЛЧ, но теперь о «Тесле». Как живет Миранчук в США и почему рискует пропустить остаток сезона
Умер народный артист России Вячеслав Добрынин
В ООН заявили о пытках российских военнопленных на Украине
Популярное видео
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Гомоляко могут уволить из «Металлурга»
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
Деанджело дебютировал в КХЛ, травма Кузнецова
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости