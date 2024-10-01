На Олимпиаде-2026 потенциально смогут выступить не более 4 российских биатлонистов

В Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что на зимней Олимпиаде-2026 смогут выступить максимум четыре российских биатлониста.

Как сообщает ТАСС, основная часть участников (186 мест) определится по результатам Кубка наций-2024/25. Оставшиеся 24 квоты достанутся спортсменам из остальных стран на основании личного рейтинга. Тем не менее от каждого государства на Игры смогут поехать не более двух мужчин и двух женщин.

Отбор на ОИ-2026 завершится 18 января 2026 года.

Ранее IBU отказался рассматривать вопрос допуска российских спортсменов к международным стартам, в связи с чем отечественные битлонисты пропустят предстоящий сезон.