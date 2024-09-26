Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:59

Йоханнес Бе — о новой системе старта: «Никто не будет ждать, пока лидеры добегут до лежки»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бе рассказал, что думает о новых правилах старта в спринтах и индивидуальных гонках на Кубке мира.

В новом сезоне лидеры общего зачета будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й, чередуясь со спортсменами, не входящими в топ-30. В IBU считают, что данная система позволит дольше удерживать внимание зрителей, наблюдающих за соревнованиями по ТВ и в интернете.

«Этого мы все и боялись. Я думаю, что произойдет обратное. Если люди включат биатлон и не увидят никого из лучших, они переключат канал и тогда вы потеряете зрителей. Никто не будет ждать 40 минут, пока лидеры добегут до лежки. Мы об этом уже говорили, потому что у людей в современном мире не так много свободного времени», — цитирует Бе-младшего TV2.

В календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25 традиционно включены девять этапов. Сезон стартует 30 ноября в финском Контиолахти (в программе — 10 видов гонок) и завершится в норвежском Осло 23 марта 2025 года. Чемпионат мира будет проходить в феврале в Ленцерхайде (Швейцария).

Источник: TV2
Биатлон
Йоханнес Бе
Читайте также
Бывшая участница «Дома-2» показала фото ребенка от Промеса
В Пермском крае задержали мужчину за домогательства семилетней девочки в Сети
The New York Times узнала о предъявлении уголовных обвинений мэру Нью-Йорка
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Евгения Медведева встречается с Дмитрием Чигиревым
Путин рассказал об изменениях в ядерной доктрине РФ. Главное
Популярное видео
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости