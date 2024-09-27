Смольский — о болезнях: «Где-то не хватало восстановления, где-то питания. Не в каждом регионе России могут кормить плотно»

Серебряный призер Олимпиады по биатлону Антон Смольский рассказал «СЭ», что не ожидал выиграть три гонки из трех на летнем этапе Кубка Содружества в Красноярске.

— Старт сезона, хоть пока и летнего, у тебя с точки зрения результата удался. Ожидал ли сам подобного?

— Нет. После заключительного этапа Кубка Содружества в Мурманске в апреле я был полностью вымотан и истощен, поэтому не сразу начал подготовку. Больше затратил времени на восстановление. Проходил реабилитацию по восстановлению иммунной системы. Потому что очень много вирусов во мне было перенесено. Были грипп, ковид и даже мононуклеоз. Много энергии потратил в предыдущий сезон. Поэтому к нагрузкам летом приступил позже. Но постепенно мы добавляли интенсивности и объема, и к сентябрю я оказался готов, хотя не ожидал, что настолько. Ожидал, что буду конкурентоспособен, но не мог представить, что получится снова выиграть три гонки.

— Не думаешь, что эти болезни и дикая усталость были из-за большого желания выиграть общий зачет Кубка Содружества? Может, стоило себя где-то поберечь?

— Нет, не скажу. Возможно, частая смена городов несет за собой много контактов, много вирусов. В каждом новом регионе есть какой-то свой вирус. Где-то не хватало восстановления, где-то питания. Пытаемся все это организовать, но надо понимать, что не в каждом регионе России могут кормить плотно и достаточно для спортсмена, — сказал белорусский биатлонист «СЭ».