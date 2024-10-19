Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 03:28

Майгуров: «В биатлоне нет проблемы коммерциализации детско-юношеского спорта»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что российский биатлон в настоящий момент не страдает от проблемы коммерциализации детско-юношеского спорта.

«У нас такой проблемы в настоящий момент нет, все наши секции, отделения, по крайней мере, биатлона, но и, насколько я знаю, лыжных гонок, бесплатные. Частных школ по биатлону я пока не знаю ни одной. Мы со своей стороны, как Союз биатлонистов России, и всем нашим 57 регионам, нашим членам оказываем финансовую поддержку в последний год: по миллиону рублей в качестве того или иного инвентаря и оборудования для того, чтобы детям, которые приходят заниматься именно в детско-юношеский спорт, было на чем кататься.

Пневматика сегодня доступна, и стрелять можно практически где угодно. Единственная сложность, наверное, привлечь в наш вид спорта. Сегодня достаточно много хороших, комфортных спортивных объектов, где не нужно бегать под дождем, снегом, в ветер, в грязь», — цитирует ТАСС Майгурова.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.

Источник: ТАСС
Биатлон
Виктор Майгуров
Читайте также
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
У Михаила Ефремова в колонии ухудшилось состояние здоровья
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Подозреваемого в срыве Олимпиады россиянина перевели под домашний арест во Франции
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Популярное видео
«После удара от Дэвида Хэя словил мутного» Валуев: Холифилд, тюрьма, Дон Кинг
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
Кадровая революция в «Барысе» и побег словака из КХЛ
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Уедет ли Иван Рябкин из «Динамо» в США?
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Вадим Шипачев сыграл 1000-й матч
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Спартак» разгромлен «Динамо», «Магнитка» — «Ак Барсом»
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Премьера третьего сезона шоу «Суперниндзя»
У 17-летнего суперталанта Ивана Рябкина — проблемы
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» Ларионова снова играет зрелищно
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости