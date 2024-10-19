Майгуров: «В биатлоне нет проблемы коммерциализации детско-юношеского спорта»

Президент союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров считает, что российский биатлон в настоящий момент не страдает от проблемы коммерциализации детско-юношеского спорта.

«У нас такой проблемы в настоящий момент нет, все наши секции, отделения, по крайней мере, биатлона, но и, насколько я знаю, лыжных гонок, бесплатные. Частных школ по биатлону я пока не знаю ни одной. Мы со своей стороны, как Союз биатлонистов России, и всем нашим 57 регионам, нашим членам оказываем финансовую поддержку в последний год: по миллиону рублей в качестве того или иного инвентаря и оборудования для того, чтобы детям, которые приходят заниматься именно в детско-юношеский спорт, было на чем кататься.

Пневматика сегодня доступна, и стрелять можно практически где угодно. Единственная сложность, наверное, привлечь в наш вид спорта. Сегодня достаточно много хороших, комфортных спортивных объектов, где не нужно бегать под дождем, снегом, в ветер, в грязь», — цитирует ТАСС Майгурова.

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Уфе с 17 по 19 октября.