Диана Шнайдер рассказала о реакции на слова про предателей и бомжей

Российская теннисистка Диана Шнайдер в интервью «СЭ» прокомментировала критику в адрес спортсменов, которые поехали на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер называли олимпийцев иноагентами и бомжами.

— Некоторые бывшие спортсмены-олимпийцы, сейчас входящие в органы власти, руководители федераций и тренеры, которые на предыдущих Олимпиадах спокойно руководили сборной, также выступавшей без флага и гимна, называли приехавших в Париж россиян «предателями» и «бомжами». Залезали в соцсети, видели это?

— Что-то видела. Но у нас такой вид спорта, что много и доброжелательных болельщиков, и лестных комментариев. Поэтому не особо реагировали на негатив. Мы с мамой прочитали, посмеялись, обсудили и забыли.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебро на летней Олимпиаде-2024. Игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.