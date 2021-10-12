Зайцеву и сборную России официально лишили медали Сочи-2014. IBU не решался на это больше года

Международный союз биатлонистов (IBU) аннулировал результаты россиянки Ольги Зайцевой, показанные на Олимпиаде-2014 в Сочи через год после того, как Спортивный арбитражный суд признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил

Международный союз биатлонистов (IBU) обновил протоколы Олимпиады-2014, убрав из них результат женской сборной России в эстафете. Наша команда заняла в Сочи второе место вслед за украинками, но была лишена наград из-за допинговых обвинений в адрес Ольги Зайцевой.

Вычеркнуты из протоколов и другие результаты российской биатлонистки — 28-е место в спринте, 11-е в гонке преследования, 15-е в индивидуальной гонке, 23-е в масс-старте и 5-е в смешанной эстафете.

24 сентября прошлого года Спортивный арбитражный суд опубликовал удивительное решение, признав Зайцеву виновной в нарушении антидопинговых правил, а ее напарниц по национальной команде Яну Романову и Ольгу Вилухину — оправдав.

В чем соль?

Позиция судей CAS казалась нелогичной, поскольку все трио подозреваемых тренировалось в одной группе и на всех них указывал информатор ВАДА Григорий Родченков. Однако арбитры, как следует из мотивировочной части решения CAS, предпочли руководствоваться доказательствами, а они говорили против Ольги, в пробе которой нашли слишком высокое содержание соли. Родченков ранее говорил, что таким способом якобы повышали плотность пробы в момент ее подмены — соль могла помочь довести биоматериал до тех показателей, которые указаны в протоколах допинг-тестирования. Сама Зайцева объяснила наличие большого количества соли в ее анализах тем, что во время Олимпиады-2014 ела много икры и красной рыбы.

На стадии судебных слушаний адвокаты биатлонистки также рассказывали, что ей вменяли в вину наличие в пробах чужого ДНК (это тоже может свидетельствовать о подмене). Озвучивалась даже версия, что эта ДНК принадлежит мужу спортсменки и попала организм во время секса. Как бы то ни было, Зайцева признана виновной, и ее результаты в Сочи-2014 аннулированы. Попытки доказать, что Ольга могла не знать о манипуляциях с ее пробами, даже если они были, успеха не возымели. Также надо отметить, что с момента предъявления обвинений до обнародования решения суда прошло два с половиной года, а с момента решения суда до пересмотра результатов Олимпиады-2014 — еще год. Такая неспешность объясняется тем, что биатлонистка давно завершила карьеру и сейчас официально не работает в спортивной сфере.

В самом начале этой саги Зайцева, Романова и Вилухина при поддержке бывшего главы СБР Михаила Прохорова пытались подать в американский суд иск о клевете в отношении Григория Родченкова. Но из-за особенностей законодательства США довести это дело до слушаний не получилось — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории находится в программе защиты свидетелей, и призвать его к ответу практически невозможно, особенно в условиях противодействия американских спецслужб. Вердикт CAS Зайцева опротестовала в швейцарском трибунале. Его решение ожидалось летом этого года, однако вердикт так и не объявлен до сих пор.

От спортсменки до тренера

В результате пересмотра итогов женской эстафеты на Олимпиаде-2014 второе место досталось сборной Норвегии, а третье — команде Чехии. Сама Ольга Зайцева по-прежнему остается двукратной олимпийской чемпионкой (оба титула она получила в составе эстафет на Играх 2006 и 2010 годов). Звездная биатлонистка практически прекратила выступления после Олимпиады в Сочи и одно время даже исполняла обязанности главного тренера сборной России. Затем она ушла в декретный отпуск, а осенью 2017 года появилась информация, что в отношении Зайцевой и других российских биатлонисток в результате показаний Григория Родченкова начато антидопинговое разбирательство.

Сама спортсменка многократно категорически отрицала свое участие в допинговых схемах. Еще во время своей биатлонной карьеры Ольга выступала категорической противницей допинга, как и немецкий тренер Вольфганг Пихлер, под началом которого она тренировалась перед сочинской Олимпиадой. Но в декабре 2017 года дисциплинарная комиссия МОК признала Зайцеву виновной в манипуляциях с пробами вместе с большой группой других российских участников Сочи-2014. На это решение была подана апелляция, рассмотрение которой CAS затянул на два с половиной года. Тем временем Зайцеву выдвигали в президиум СБР, однако она, учитывая сагу по отстаиванию своего честного имени, сняла свою кандидатуру.