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Сегодня, 14:48

Колобков заявил, что российские фехтовальщики претендовали бы на медали Олимпиады во всех видах

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион по фехтованию на шпагах Павел Колобков сообщил, что российские фехтовальщики в случае попадания на Олимпийских игры в Париже могли претендовать на призовые места во всех видах соревновательной программы.

«С тех пор, как я ушел из фехтования, многое поменялось, пришли новые лидеры. Судя по результатам Олимпиады, слабо выглядела сборная Германии, которая долгое время была одним из лидеров. Это была самобытная, интересная сборная фехтовальщиков в разных видах оружия. Сборные Италии и Франции выглядели слабее, чем несколько олимпийских циклов назад, особенно в сравнении с прогрессом азиатских команд», — цитирует Колобкова ТАСС.

Российские фехтовальщики не согласились с условиями Международного олимпийского комитета и отказались от участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Источник: ТАСС
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