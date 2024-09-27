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Сегодня, 17:30

Смольский: «Прогрессировать сложно. Плотность результатов на Кубке Содружества не такая, как на Кубке мира»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский сообщил «СЭ», что мог бы уверенно попадать в топ-10 Кубка мира. На прошедшем в Красноярске этапе Кубка Содружества Смольский выиграл три гонки из трех.

— Во время одной из гонок в Красноярске Дмитрий Губерниев сказал, что Смольский — это топ-5 мирового биатлона. Согласен с таким мнением?

— Сложно сказать. Но я себя ощущаю в хорошей форме. Чувствую, что при равном скольжении я бы показывал достойный результат. Сложно загадывать о местах, потому что мы уже не были на Кубке мира два сезона. Конечно, хочется верить в лучшее, что был бы высоко. Ограничусь тем, чтобы в топ-10 попадал бы без проблем. Про топ-5 не могу точно заявить. Естественно, хочется прогрессировать, но, как мы видим, нам удается только сохранять тот уровень, который у нас есть. Прогрессировать сложно, потому что если мы возьмем топ-5 Кубка Содружества, то увидим, что плотность результатов не такая, как на Кубке мира. Например, лидеры имеют больше расслабления, когда стреляют без промахов или с одним. Они понимают, что уже близко будут к призам. На Кубке мира с одним промахом можно быть за пределами топ-20 или даже топ-30.

— Твоя жена Динара говорила, что чувствует себя сильнее, чем раньше. Ты этого не ощущаешь?

— Являясь лидером Кубка Содружества и понимая, что мне нужно прогрессировать, я ищу моменты для мотивации и для этого прогресса. На данный момент тоже чувствую себя сильнее, чем когда-либо. Мы пытаемся, и у нас получается понемногу. Динара вернула свой уровень и продолжает идти вперед. У нее очень хороший потенциал для прогресса на данный момент. Хорошо, что она его использует. Есть желание, возможности и силы для этого, — сказал Смольский «СЭ».

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