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Лыжные гонки

Сегодня, 18:37

Васильев — о решении FIS: «Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить на сезон отстранение российских спортсменов.

«Мы видим, что в FIS российских спортсменов не очень любят, не хотят нас видеть на соревнованиях по национальному признаку. Некоторые понимают, как, например, международная федерация фигурного катания, что без нас спорт деградирует. Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся. Может быть, через некоторые время чиновники посмотрят на уровень соревнований и нас допустят. Потому наши спортсмены составляют серьезную конкуренцию всем остальным», — сказал Васильев «СЭ».

Ранее FIS из-за ситуации на Украине отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов сезона-2022/23. В октябре 2023 года совет FIS продлил отстранение на сезон-2023/24.

Дмитрий Васильев (биатлон)
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