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Сегодня, 18:15

Смольский рассказал, как им выплачиваются призовые за высокие результаты на Кубке и чемпионате России

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Белорусский биатлонист Антон Смольский объяснил «СЭ», как спортсменам их сборной выплачивают призовые за высокие результаты на российских стартах.

— На Кубке России и чемпионате России, если вы будете в них участвовать, призовых у белорусов не будет по-прежнему, верно?

— На чемпионате России наше министерство спорта отдельно награждает и премирует. Заработанные деньги на Кубке России нам по окончании сезона выплачивают спонсоры и Белорусская федерация биатлона. Было сложно юридически оформить получение призовых на Кубке России и чемпионате России. Поэтому пришли к такому соглашению.

— В Красноярске после Кубка Содружества был чемпионат России. Ваша команда на него не осталась, потому что уже был запланирован сбор в Армении, да и три соревнования летом (у белорусов также проводился свой чемпионат страны. — Прим. «СЭ») — это слишком много. Но что было бы, если бы для вас были призовые на летнем чемпионате России? Не повлияло ли это на ваше участие?

— Каждый фактор учитывается. Мы бы обдумывали все моменты, все условия. Но повторюсь, что много стартов летом — это тоже нехорошо. Поэтому точного ответа сказать не могу. Нужно всегда смотреть на состояние и насколько участие в каком-либо старте поможет или, наоборот, усугубит, — сказал Смольский «СЭ».

Антон Смольский. «Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста

Биатлон
Антон Смольский
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