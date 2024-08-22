Анастасия Баяндина: «Отсутствие сборной России на Олимпиаде выглядело странно»

Колумнист «СЭ» трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина поговорила с синхронисткой сборной Франции бывшей россиянкой об Играх в Париже.

Сестры-близнецы Анастасия и Дарья Баяндины в 2017 году стали двукратными чемпионками мира в группе в составе сборной России, а через год — еще и двукратными чемпионками Европы. Однако затем они приняли решение сменить спортивное гражданство и выступать за Францию. Правда, на Играх-2024 в Париже мы увидели в бассейне только Анастасию. Зато она выступила сразу в двух дисциплинах — в группе и дуэтах. Медалей не завоевала, но оказалась полна впечатлений от олимпийского дебюта. Ими 27-летняя уроженка Красноярска поделилась с трехкратной олимпийской чемпионкой (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной чемпионкой Европы Аллой Шишкиной.

— Поздравляю с выступлением на Олимпийских играх! Начнем с самого начала. Как тебе открытие Игр?

— Большое спасибо. Открытие великолепное. Никто не ждал такого нестандартного решения. Обычно только туристы катаются на корабликах по Сене, а тут — все делегации. Наша сборная шла последней. Отдельная история, как мы туда ехали. С сопровождением мотоциклистов и охраны. Все снимали на телефоны.

— Дождь не помешал? Не испортил впечатления?

— Все поделились на три группы. Первые — кому было все равно. Они просто стояли, мокли и радовались моменту. Вторые были на нижнем ярусе, где можно спрятаться под крышей. И третьи — взяли дождевики и наслаждались церемонией. Я как раз из третьего лагеря. Мы, к сожалению, не видели концерт, но многие смотрели трансляцию на телефонах. Все, что мы заметили, — это люди на крышах домов, инсталляции на Сене, мосты и сцены. Многие мечтали увидеть Селин Дион, которая пела на Эйфелевой башне. Это очень романтично, все-таки Париж — город любви.

— Не могу не спросить про «Тайную вечерю». Что думаешь по этому поводу?

— Честно, я вообще не в теме этого скандала. Не видела, что там произошло и не смотрела трансляцию. Но во Франции не акцентируют внимания на этом. Да, есть различные меньшинства, но если организаторы решили сделать так, то это ок.

— Ты живешь во Франции пятый год, а значит, видела подготовку к Играм. Какова была реакция обычных французов на это событие?

— Здесь так же, как со спортсменами во время церемонии открытия. Кто-то ждал и готовился. Думал, как и где он проведет это время, кому сдаст квартиру на Airbnb, на какие состязания купит билеты. Были и пессимисты. Ведь Франция потратила на Игры баснословные деньги, и обычным людям сложно это принять.

Анастасия Баяндина с сестрой Дарьей. Фото Соцсети

Разлука с сестрой

— У тебя есть сестра-близнец, Даша. В России вы всегда выступали вместе. С детства в дуэте, позднее в сборной стояли в групповых программах. Где она и почему не участвовала в этих Играх?

— Это болезненная тема. Во время отбора в команду тренеры были сконцентрированы на исполнении спортсменками сложности, поворотов и так далее. И в итоге тренеры объявили, что не берут Дашу в группу, что она не проходит. У каждого свои реакции и субъективные мнения, но мы можем только согласиться с решением тренера. Это то, что я уже прожила. Конечно, для меня такое разделение оказалось очень тяжелым. Помню, что первые две недели после объявления состава я приходила в себя. После этого не пришла на первую тренировку. Это не было бойкотом. Я была не одна, некоторые спортсменки так же сказали, что им нужно время. Здесь нормально объявить тренеру, что тебе нужна пауза, чтобы все переварить и пропустить тренировку, пока ты не готов выложиться на сто процентов.

— Вы с Дашей не только сестры, но и лучшие подруги. Как она приняла новость, что остается за бортом?

— Я была сконцентрирована на том, что чувствовала сама. И когда спросила об этом сестру, поняла, что для нее это стало ударом. Ведь она вернулась после рождения ребенка и, к сожалению, получила отказ. Но мне показалось, что все этапы принятия она прошла быстрее, чем я. Согласилась и стала думать, что делать дальше. Я была готова ради этих Игр на все. Со временем начинаешь понимать, что это важно, что это шанс, который нельзя упустить, но есть вещи поважнее.

— Что важнее?

— До настоящего момента я хотела доказать, что весь путь, который я прошла, был не зря. Но сейчас важнее здоровье, психологическое состояние, чувствовать опору и поддержку близких. В группе мы заняли четвертое место, а в дуэте — 14-е.

— Даша смотрела соревнования на трибунах? Поддерживала тебя?

— Да, она была. Другие девочки, которые были запасными, отказывались приезжать и смотреть Олимпиаду. Но я сказала сестре, что для меня очень важна ее поддержка и ценно присутствие рядом. И что, даже если мы разделены таким образом, мы все равно останемся вместе и пройдем этот путь вдвоем.

Думаю, что останусь во Франции

— Кто-то еще из близких приехал тебя поддержать? Родители, друзья?

— Нет, родители не приехали. Это было проблематично, и я заранее это понимала. Мои родители в последний раз были на соревнованиях еще в Красноярске, когда мне было 11 лет. Я бы чувствовала волнение за них, что они должны на французском узнать, куда и как проехать. Слава богу, этого не произошло. Были друзья. В основном французы. Но я встречала на трибунах и русских болельщиков, с которыми познакомилась на соревнованиях. Было приятно, что они переживали и болели.

— У вас с сестрой европейское гражданство (девушки перешли под флаг Франции в 2019 году. — Прим. А.Ш.). Ты уже приняла решение где останешься жить?

— На сегодняшний день я думаю, что останусь во Франции. После российского образования, где я получила диплом тренера, мне пришлось три года проучиться здесь, чтобы получить эквивалент такого же диплома. Естественно, у нас было обучение французскому языку. Спасибо нашему профессору в Инсепе (Национальный институт спорта. — Прим. А.Ш.) Инсеп — это большая спортивная база. Там больше видов спорта, чем было на «Озере Круглом», и она находится на базе университета, поэтому там есть свои профессора и преподаватели. И сейчас мне кажется особенно важным посвящать свое время не только спорту, но и учебе. Поэтому я прошла обучение в сфере коммерческого права. Это не диплом университета, я только на начальном этапе, но мне нравится учиться.

— Ты пока не определилась с профессией? Не обязательно будешь работать тренером?

— Я понимаю, что работа тренера — это протоптанная дорожка. На всякий случай. Во Франции это очень востребованный пост. Тут очень мало тренеров. Как только мы приехали из России, нам сразу задали вопрос, можно ли привезти русского тренера. Пока что у меня пауза с синхронным плаванием и хочется просто отдохнуть от спорта.

— Ты продолжаешь спортивную карьеру или собираешься уходить?

— Еще до Олимпиады я сказала себе, что точно останусь на чемпионат мира 2025 года в Сингапуре и еще поплаваю.

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В интервью было мало сказано про отсутствие русской команды

— Как относишься к новым правилам в синхронном плавании?

— Раньше мы видели в нашем виде спорта красоту, хореографию, пластику, растяжку, а сейчас смотрим только на стопы, которые поворачиваются туда-сюда. Мне кажется, это стало чем-то стандартным и менее интересным, чем было ранее. Судейство тоже изменилось. Как увидеть все анбалансы, R5 и R7, что прошло, а что нет. Глобально видно, что вид спорта не тот, что был раньше. Не так интересно смотреть, как это было в Токио-2020.

— Что думаешь о судействе на этих Играх?

— Не я судья, и не мне говорить. Но, когда смотришь все предшествующие Олимпиаде соревнования, ты готовишься к чему-то определенному, что уже было на чемпионатах мира, например. Да, все подняли сложность в карточках тренера, все стремятся к большей сложности. Но при этом полгода назад за ошибки не засчитывали баллы, а сейчас засчитывают. Это мое субъективное мнение как наблюдателя. Кому-то поставили базовые оценки, а кому-то могли тоже самое засчитать. Например, группа Канады, у которой было около 62 баллов сложности. Мне кажется, в группе невозможно полностью выполнить такую сложность, а оказывается — можно.

Раньше мы очень переживали, что не засчитают, и думали, что необходимо снизить сложность, чтобы не сняли баллы. На этом же старте получилось, что можно было все ставить по максимуму и рассчитывать на русскую рулетку. Изначально вид спорта субъективен. Все знали, что Китай — лучший на этих соревнованиях, а для всех остальных было непонятно. Смотришь на то, как плавают спортсмены, думаешь, что должна быть базовая оценка, а ее нет.

— В акробатической группе вы были первыми по сложности. Программа действительно была оригинальной, купальники трансформеры, все во французском стиле. Явно делали ставку, что сможете быть на пьедестале. Какие эмоции испытала, когда поняла, что вы только четвертые?

— Когда ты ездишь по соревнованиям, то тебя видят и судьи, и тренеры. Это дает свои плоды. Все уже присматриваются к лидерам. Думаю, сыграл свою роль наш стартовый номер, мы постоянно были первыми. Боролись до конца как могли. Надеяться на ошибки других — это плохая идея. Значит, работы было недостаточно. Для Франции это очень хороший прогресс. Даже сравнивая с предыдущими Играми и чемпионатами мира. Приятнее всего было плавать канкан. Ты выходишь и стараешься показать кабаре.

— Как-то ощущалось отсутствие российской команды? Анализируя интервью иностранцев, вижу, что мало кто говорил о русских и их превосходстве на протяжении 24 лет.

— Чувствовалось отсутствие. Приходишь в тренировочный бассейн, видишь страны-участницы, но предыдущих лидеров нет. Вот тут Китай, и Россия должна быть где-то здесь. Это было странно. Лично я на соревнованиях стараюсь концентрироваться на том, что нужно сделать лично мне. Времени посмотреть, что делают и о чем говорят люди сбоку, просто не остается. В интервью действительно было мало сказано про отсутствие русской команды. И, знаешь, никто и не спрашивал. Все и так понимают, что это очень тяжело для российских спортсменов, но никто ничего сделать не может.

— Как считаешь, сборная Китая, которая сейчас впервые олимпийский чемпион и в группе, и в дуэте, ощущает, что этого могло не быть, если бы выступали россиянки?

— Интересный вопрос. Мне кажется — нет. Когда они были в бассейне, и сейчас, и на предыдущих соревнованиях, было видно, что они уже лидеры на протяжении двух лет. Они приехали в Париж, чтобы выиграть медали, как Россия делала до этого.

— Ты общалась с кем-то из нейтральных спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийской деревне?

— К сожалению, нет. Мы приехали только на вторую неделю соревнований. Не так много ночевали в деревне атлетов. Даже когда приходишь в столовую, живешь по своему расписанию, плюс так много людей вокруг, что никого не замечаешь.

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У многих спортсменок сейчас проблемы с плечами

— Что произошло на дуэте? Вы ведь явно рассчитывали не на 14-е место. У тебя в последний момент поменялась партнерша. Почему?

- У моей предыдущей партнерши, Евы, была травма. Она также акробатка в групповых программах. У нее частенько что-то болит. Перед чемпионатом мира у нее сильно болело плечо, и была паника, кем заменить. В группе акробатку вообще не заменишь. Поэтому перед Парижем было принято решение заменить в дуэте Еву на Роман. Ей девятнадцать, еще юниорка, но уже хорошо себя проявила. Быстро выучила программы, у нее не было проблем с докрутами на связках. Резкость, синхрон и движения руками — слабое место. Мы плавали вместе всего полтора месяца, поэтому считаю, что она справилась.

— Что случилось с карточкой тренера в произвольном дуэте?

— После объявления оценок стало понятно, что у нас две или три базы. И это потому, что в дуэте соединение двух ног записывается как С3, а в группе это С4. Видимо, тренеры вместо С3 написали в карточках С4 в двух связках, и это привело к базовым оценкам.

— У вас был какой-то разговор с тренерами после выступления? Ведь все произошло из-за их невнимательности?

— Вначале мы ждали от тренеров информации, где мы ошиблись, что получили «базу». А когда мы садились в автобус, тренер подошла и сказала, что это ошибка в карточке. Мы меняли этот контакт в первом и последнем гибриде, она написала не те коды. Сказала, что принимает эту ошибку на себя, что это не наша вина. Это было далеко от медали, мы не боролись за пьедестал. Да, где-то внутри я не рассчитывала закончить дуэт на 14-м месте, но произошло именно так.

— Не было разговоров о том, что вы должны делать дуэт с Дашей? Ведь близнецы очень хорошо чувствуют друг друга даже при отсутствии музыки, например.

— После Дашиного перерыва было бы сложно вернуться в дуэт. Хотя и Даша, и Роман были запасными в начале этого года к нам в дуэт с Евой. Пять программ делать непросто. Мне кажется, что тренеры выбирают по опыту. Потому что не знают, как ты будешь реагировать. Им очень важно, чтобы ты плавал на предыдущих соревнованиях. Тренеры были уверены во мне, но не были уверены в трех других девушках.

— После просмотра групп стало понятно, что больше косячат те, кто стоит еще и в дуэте. Пять программ — очень тяжело. Как думаешь, надо ли что-то менять?

— Мне кажется, это из-за новых правил. Лично по себе могу сказать, что мы меняем связки чуть ли не каждый день, и в голове полный хаос. Семь связок в произвольной группе, семь связок в произвольном дуэте, там еще две связки, тут две связки. Ты должен постоянно это повторять, если не повторяешь, то обязательно ошибешься и получишь базовую оценку. Морально было сложно. А физически я тоже обратила внимание, что в этом сезоне у меня небольшая боль в плече, хотя до этого никогда не было проблем. Все эти повороты ты делаешь на одной руке. На чемпионате мира в Дохе снялся дуэт из Австрии, потому что у одной из сестер была проблема с плечом. У многих спортсменок сейчас проблемы с плечами.

— Как тебе распределение мест на этих Играх?

— Я не знала, чего ожидать. Что Китай на первом месте — это понятно, что в группе что в дуэте. В дуэте места распределились с изменениями после технической программы, на подиуме две пары близнецов. Борьба шла среди первых 5-6 дуэтов точно. Думаю, что Австрия и Украина тоже могли бы оказаться на пьедестале. В группах Китай был лидером. Сложно сказать про США, у них прошли все баллы сложности. Если бы не прошли, то не понятно, что бы было. Испания выступила хорошо, девочки — молодцы.

Анастасия Баяндина в олимпийской деревне. Фото Соцсети

В синхронном плавании вряд ли появятся трансгендеры

— Леон Маршан — главная звезда этой Олимпиады. Ты с ним знакома?

— Лично не знакомы, но мы в одной федерации, виделись, готовились к чемпионату мира в Фукуоке в одном бассейне, потому что вся Французская федерация водных видов спорта тренировалась в одном месте. В основном он работает с американским тренером в США. А все другие пловцы готовятся во Франции. Он был принцем, стал королем. Хороший пример. Я видела его заплыв по телевизору на 200 метров баттерфляем, как он боролся с венгром. Последние метры — это было нечто.

— Как спортсмен такого уровня сейчас будет чувствовать себя во Франции?

- С рекламными контрактами у него и до этого не было проблем. Все понимали, что он показывает время, которое принесет олимпийскую медаль. У него уже были такие спонсоры, как LVMH и Omega. Сейчас будет еще больше рекламных кампаний. Теперь он лицо не только французского спорта, но и нации. Сам по себе он скромный парень. Ему еще нужно привыкнуть к этой славе. Но, думаю, он быстро вольется.

— Знаешь ли ты, какие призовые получают спортсмены, завоевавшие медаль за сборную Франции?

— За золото — 80 тысяч евро, за серебро — 40 тысяч, за бронзу — 20 тысяч. Но это не зависит от количества завоеванных медалей. Например, у Леона четыре золота, но заплатят только за одно. В групповых видах спорта я не знаю, но мне кажется, что призовой фонд просто делится на количество человек в команде.

— Грязная Сена. Обсуждалось ли это в среде спортсменов и вообще?

— С очищением проделана большая работа. Не все получилось на сто процентов, но Сена стало намного чище, чем была до Игр. Вопрос в том, можно там плавать или нет? Раз допустили, значит можно. Я слышала, что кто-то заразился и были проблемы со здоровьем после плавания. Перенести соревнования можно в любом случае, но тут вопрос цели. Организаторы поставили себе планку. Еще Шарль де Голль, первый президент Пятой республики, говорил о том, что Сена — это сердце Парижа и ее нужно очистить. Олимпиада была стимулом к этому. Но думаю, что парижане не стали бы прыгать в воду и плавать, как это делали спортсмены.

— Как думаешь, ее будут продолжать очищать, чтобы она стала пригодна для купания?

— Я думаю — да. Столько было в это вложено. И сейчас остановиться на почти достигнутом — глупо.

Олимпийская чемпионка Иман Хелиф. Фото Reuters

— Скандал в женском боксе. Как думаешь, появятся ли трансгендерные спортсмены в синхронном плавании?

— Вряд ли. Мальчики же и так могут у нас плавать. Честно, я далека от бокса. Я слышала, что девочка сдала тест на повышенный тестостерон. Мне кажется, что в России на эту тему фейерверк информации. Здесь же эта информация подана иначе. Не так, что это катастрофа. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я об этом не думаю. Бокс сам по себе достаточно агрессивный вид спорта, и мне сложно представить, что мужчина стал женщиной и начал проводить бои с другими женщинами.

— На этапах Мировой серии в группах выступали мужчины, но в олимпийские команды никто не поставил представителей мужского пола. Тебя это удивило?

— Не удивило. Мы видим, что мальчики немного отличаются. Особенно по сложности. Тот же самый Билл (Мэй, американский спортсмен. — Прим. А.Ш.) честно не тянул на те сложности, которые были поставлены. Все вполне логично. Не знаю, как более молодые мальчики проявили бы себя, китайцы или итальянцы. Китай мог бы поставить мальчика, но позволил всем девочкам встать в группу.

— На этих Играх было минимум допинговых скандалов. Как думаешь, о чем это говорит?

— Мир учится на своих ошибках. Все стараются следить за собой, за правилами. Национальные проверки были достаточно часто, поэтому и не возникло никаких проблем.

— Как тебе условия проживания? Что понравилось, а что не понравилось? Многие жаловались на отсутствие кондиционеров.

— Духота в комнате — это самый важный критерий. Это был мой первый опыт, первые Олимпийские игры, и поэтому мне Олимпийская деревня показалась идеально сконструированным мини-городом. Все эти дома с флагами просто вау! Мне не понравилось отсутствие второго лифта в нашем здании. Приходилось стоять по 5-7 минут в ожидании. Второй лифт был, но на вторую неделю он не работал. Не знаю сломался, или просто отключили. Мы жили на шестом этаже, спускались по лестнице, а вот подниматься с сумками тяжеловато. В бассейне я не обращала внимания на жару. Мне постоянно холодно и даже хорошо, что не было сильного кондиционирования.

Татьяна Покровская. Фото Федор Успенский и Александр Федоров, архив «СЭ»

Хочу сказать спасибо Покровской

— В 2025 году с поста президента МОК уходит Томас Бах. Как тебе его работа на этом посту и видишь ли ты кого-то его преемником?

— Я не особо интересовалась постом президента МОК. Видела Баха однажды в нашем бассейне в Инсепе перед Олимпиадой. Про преемника не скажу. Мне нужно побольше почитать, получить информацию.

— Не было опасений, что на этих Играх могут быть теракты?

— На самом деле такие мысли были. Небольшая тревожность витала в воздухе. Большое скопление людей в одном месте. Спортсмены из разных стран. Особенно тех стран, которые сейчас находятся в состоянии конфликта. Но я была уверена насчет безопасности. Было очень много вложено в этот аспект. И я понимала, что процент того, что что-то может случиться, крайне мал. Был тщательный досмотр. Сумки, рамки, аккредитации.

— Ты часто бываешь в России?

— Последний раз я была в сентябре 2023 года. И через пару дней снова прилетаю. Сразу поеду к родителям в Красноярск, и на обратном пути останусь на несколько дней в Москве. В общей сложности побуду на родине чуть больше двух недель. Сложно сказать, скучаю ли. По некоторым вещам, по родным и друзьям, конечно, скучаю. Хочется разнообразия. Ты возвращаешься, все знаешь, ничего не изменилось, но хочется домашнего уюта, побыть с родителями. Несмотря на то, что я далеко от родителей уже очень много лет (девочки уехали тренироваться в Москву, когда им было 13. — Прим. А.Ш.), хочется обнять друг друга, сделать блинчики на завтрак. Это было нашей семейной традицией. Мы думали перевести во Францию родителей, но сейчас это кажется чем-то маловероятным. С возрастом люди, как будто с корнями остаются там, где были их родители, где они родились. Что касается Даши, то она, скорее всего, завершит спортивную карьеру и вернется в Россию, хотя бы на время.

— Оказавшись сейчас перед тренером Татьяной Покровской, что бы ты ей сказала?

— Спасибо, что воспитали сильный характер. Всегда слова благодарности. За стальной стержень, который поможет добиться в жизни очень многих вещей. Несмотря на то, что раньше тебе могли сказать: «Посмотри откуда ты. Тебе еще очень много всего доказывать и добиваться». Но в итоге даже самостоятельно ты можешь добиться хороших вещей и больших успехов.