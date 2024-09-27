Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 18:45

Биатлонист Смольский: «Не очень понравились слова Вяльбе, сразу отбили желание участвовать в Гонке чемпионов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Антон Смольский.
Фото Global Look Press

Серебряный призер Олимпиады белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от январской Гонки чемпионов, в которой вместе будут соревноваться лыжники и биатлонисты.

— В предстоящем сезоне также будет Гонка чемпионов, в которой участвуют лыжники и биатлонисты. Как заявил исполнительный директор СБР Александр Пак, вы с Динарой тоже были приглашены и дали согласие. Насколько тебе это интересно?

— Формат новый, интересный не только для спортсменов, но и для зрителей. Хочется, чтобы это было шоу. Понятно, что мы будем выкладываться на сто процентов, но слова Елены Вяльбе мне не очень понравились и сразу отбили желание участвовать, потому что она немного принизила биатлонистов. Не скажу, что мы слабее. Готовы участвовать. Надеюсь, что все спланируем и сможем принять участие в Гонке чемпионов.

— Какие именно слова Вяльбе не понравились?

— На пресс-конференции она сказала, что может попасть в команду какой-нибудь «чайник», хотя это гонка звезд, гонка чемпионов, людей, которые достигли больших результатов на мировых стартах. Думаю, для многих это было слышать не очень приятно. Кого она имела в виду, уточнять не будем.

— Думал, что ты имеешь в виду другой момент, когда она спросила представителей СБР: с какого фига зовете белорусов, у вас разве своих десяти биатлонистов не найдется?

— Нет. Этому не особо придал значение. Нейтрально отнесся. Мне приятно, что нас позвали. Спасибо! — сказал Смольский «СЭ».

Антон Смольский. «Верим, что успеем заработать квоту и поехать на Олимпиаду». Интервью самого крутого белорусского биатлониста

Сборная Белоруссии по биатлону
Антон Смольский
Елена Вяльбе
Читайте также
Команда «РБ» объявила об уходе Риккьярдо, напарником Цуноды стал Лоусон
Медведев прокомментировал заявление Эстонии о превентивном ударе по России
Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Экс-игрок «Барселоны» принес извинения россиянам. Что известно о переходе Пьянича в ЦСКА
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Популярное видео
Мичков забивает за «Филадельфию»
Вячеслав Буцаев — новый тренер «Барыса»
Немировски покинул пост тренера «Барыса»
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
Тони Деанджело пополнил состав СКА
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости