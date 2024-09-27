Биатлонист Смольский: «Не очень понравились слова Вяльбе, сразу отбили желание участвовать в Гонке чемпионов»

Серебряный призер Олимпиады белорусский биатлонист Антон Смольский в интервью «СЭ» поделился своими ожиданиями от январской Гонки чемпионов, в которой вместе будут соревноваться лыжники и биатлонисты.

— В предстоящем сезоне также будет Гонка чемпионов, в которой участвуют лыжники и биатлонисты. Как заявил исполнительный директор СБР Александр Пак, вы с Динарой тоже были приглашены и дали согласие. Насколько тебе это интересно?

— Формат новый, интересный не только для спортсменов, но и для зрителей. Хочется, чтобы это было шоу. Понятно, что мы будем выкладываться на сто процентов, но слова Елены Вяльбе мне не очень понравились и сразу отбили желание участвовать, потому что она немного принизила биатлонистов. Не скажу, что мы слабее. Готовы участвовать. Надеюсь, что все спланируем и сможем принять участие в Гонке чемпионов.

— Какие именно слова Вяльбе не понравились?

— На пресс-конференции она сказала, что может попасть в команду какой-нибудь «чайник», хотя это гонка звезд, гонка чемпионов, людей, которые достигли больших результатов на мировых стартах. Думаю, для многих это было слышать не очень приятно. Кого она имела в виду, уточнять не будем.

— Думал, что ты имеешь в виду другой момент, когда она спросила представителей СБР: с какого фига зовете белорусов, у вас разве своих десяти биатлонистов не найдется?

— Нет. Этому не особо придал значение. Нейтрально отнесся. Мне приятно, что нас позвали. Спасибо! — сказал Смольский «СЭ».