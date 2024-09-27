Тихонов: «Надо всем европейцам дать по шапке! Испохабили Олимпийские игры»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранения россиян от участия в международных соревнованиях до конца сезона-2024/25.

«Надо всем европейцам дать по шапке! Все это неправильно. Они испохабили Олимпийские игры. Олимпиада в Париже — позор всему олимпийскому движению. Еще и продолжают! Без российских спортсменов теряется конкуренция и интерес к телефидению. Надо отстранять норвежцев-астматиков во всех видах спорта. Тогда будет другой вопрос! Все равно у меня есть надежда на наше участие на зимних Олимпийских играх-2026. Россия — самая богатая территория земного шага. Мы — великая страна. Побеждать надо!» — сказал Тихонов «СЭ».

Российские и белорусские спортсмены отстранены от турниров под эгидой FIS с марта 2022 года. В октябре 2023-го совет федерации продлила отстранение на сезон-2023/24.