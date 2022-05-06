Глава СБР намерен переизбираться на новый срок.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило тренеров групп централизованной подготовки сборной России на сезон-2022/23. Юрий Каминский и Сергей Башкиров возглавят группы в мужской сборной, Михаил Шашилов и Артем Истомин — в женской. С юниорской командой продолжит работать Владимир Брагин, с юношеской — Юрий Векшин. Ранее эти кандидатуры получили одобрение исполкома тренерского совета СБР.

Полные составы тренерских штабов и групп будут представлены на следующей неделе, впрочем, как и дата очередной выборной конференции. Об этом в общении со СМИ заявил действующий президент организации Виктор Майгуров. Также он ответил на другие насущные вопросы.

О решении баллотироваться

— Я принял решение идти на выборы президента СБР на новый срок. За полтора года моей работы на этом посту сформирована управленческая команда единомышленников, разработана и уже реализуется программа развития биатлона в нашей стране до 2026 года, и мне хотелось бы довести эту работу до конца. Выступление нашей сборной на Олимпийских играх в Пекине получило высокую оценку руководства страны, Минспорта, Олимпийского комитета России, но я хочу подчеркнуть, что наши олимпийские медали — лишь верхушка айсберга.

В сложившихся условиях перед нами стоят сложнейшие задачи, с которыми российский биатлон столкнулся впервые в своей истории, и я чувствую в себе силы, чувствую поддержку моей команды, поддержку региональных федераций биатлона, поддержку спортсменов, тренеров и болельщиков. Такая поддержка позволит нам справиться со всеми вызовами.

Ранее о решении выдвинуть свою кандидатуру на пост главы СБР объявил вице-президент СБР, член правления Алексей Нуждов.

Выбор Шашилова

— По мужской сборной почти единогласно решили, что руководителями групп будут Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Одну из групп женской сборной, основную, возглавит Артем Истомин, который пожелал работать вместе с Виталием Норицыным. Юрий Каминский, скорее всего, продолжит работать с Максимом Максимовым, а Башкиров — с Павлом Максимовым. Шашилов будет приглашать в свою группу специалистов по стрельбе, в том числе для работы с лыжницей Натальей Мекрюковой.

С Падиным договориться не получилось, зато вернется Норицын

— Лично проводил переговоры с Андреем Викторовичем. Общались на Олимпиаде, дважды на чемпионате России. Он сказал, что даст ответ до конца апреля. Мы даже не обсуждали денежный вопрос. В итоге он решил сделать паузу в тренерской карьере и сказал мне, что не будет рассматривать других предложений. Сосредоточится на семье, которую мало видел последние два года. Возможно, мы еще вернемся к этому разговору. Его навыки пригодятся нам в любое время.

Была предложена кандидатура Андрея Прокунина (экс-тренер сборной Украины и Южной Кореи), но в конечном итоге я внес кандидатуру Артема Истомина. У Истомина есть потенциал. За три года работы в СБР он сильно вырос, у него есть хорошие идеи. Дуэт молодого и опытного тренера (Истомин/Норицын) кажется нам перспективным. Евгений Куваев, я думаю, также останется работать в структуре СБР.

Кандидатура Касперовича не рассматривалась

— Общения с этим специалистом не было. От него также не исходило никакой инициативы.

Майгуров сам может стать главным тренером

— У нас есть хороший пример в лыжных гонках, где Елена Валерьевна Вяльбе успевает быть и главным тренером, и президентом федерации. И у нее отлично получается. Все-таки, кто бы что ни говорил, за результат перед страной, Минспортом и ОКР отвечает не главный тренер, а президент. Так что ничего плохого не вижу в таком совмещении. Также я не исключаю, что у команды появится главный тренер из числа наших признанных специалистов. На мой взгляд, он должен заняться выстраиванием стратегии подготовки наших спортсменов. Начиная с юношей.

Проведем Кубок Содружества с Белоруссией

— Кубок Содружества подразумевает открытые соревнования, там будут выступать спортсмены Белоруссии, будет два этапа летом и три зимой. Летом соревнования пройдут в Сочи, зимой — в белорусских Раубичах, и еще один зимний этап пройдет в России, но место пока не определено. Будет формироваться призовой фонд, турнир будет открыт для всех спортсменов, не лимитирован количеством команд той или иной страны.

Важно уточнить, что лидеры сборной России будут выступать и на Кубке России, и на Кубке Содружества.

О мотивации содержать сборную без международного календаря

— Ответ простой. Для того чтобы не потерять свой уровень, сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими. Подпитывать друг друга, мотивировать. Чтобы молодые равнялись на лидеров. У меня есть опыт, когда я тренировался один. Не скажу, что он печальный или плохой, но тренироваться среди сильнейших — это правильнее. Спарринг должен быть обязательным.

Порядок с бюджетом

— У нас все в порядке с основным партнером. Думаю, мы дадим информацию об этом на следующей неделе. Также в течение года мы привлекли порядка 30 миллионов рублей дополнительных средств. Благодаря новому закону об отчислениях от букмекеров мы также получаем серьезную поддержку. Поэтому я достаточно оптимистично смотрю на новый сезон в плане бюджета.