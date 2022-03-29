Международный союз биатлонистов изгоняет СБР. Что это значит?

Объясняет глава нашего биатлона Виктор Майгуров.

Во вторник утром пришла новость: Международный союз биатлонистов (IBU) приостановил членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

— Исполнительный комитет IBU единогласно принял решение приостановить деятельность национальных федераций России и Белоруссии с немедленным вступлением в силу, — говорится в заявлении.

IBU начал процедуру отстранения СБР и БФБ еще 17 марта. У федераций было семь дней, чтобы отреагировать. Теперь исполком принял окончательное решение о временной приостановке членства. Дальнейшая судьба федераций будет рассмотрена на конгрессе IBU в сентябре этого года.

Открыты для совместных стартов даже с африканскими странами

— Было понятно, что примут такое решение, — признался президент СБР Виктор Майгуров. — В понедельник мне на почту пришло официальное решение. То же, которое вы увидели сейчас. Хотя конкретики я в нем так и не увидел. Вот что приостановил IBU? Деятельность федерации? Мы как работали, так и работаем.

— Теперь официально не можете выступать на международных стартах.

— Так они нам об этом сказали еще 2 марта. Я до сих пор не понимаю, остаемся мы временным членом IBU или уже нет. Направим уточняющее письмо. Непонятно, чего мы лишаемся. И на основании чего. Потому формулировка «по гуманитарным соображениям» довольно размытая. В какой статье конституции IBU об этом говорится?

— Но подобный шаг IBU читался.

— Сюрпризом не стало. Будем развивать спорт в российских реалиях. Уже думаем об этом. Обсуждаем совместные старты с белорусами. Если кто-то еще изъявит желание — с удовольствием рассмотрим. Европейские страны, азиатские, североамериканские или даже африканские — мы открыты. Хотя понимаем, что все это скорее фантазии.

Виктор Майгуров. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Есть ощущение, что это решение IBU — формальность. Ничего глобально не изменилось. И они просто ждут осени — вдруг к тому моменту что-то изменится?

— Естественно. Если ситуация в мире как-то изменится, решение может быть пересмотрено, грубо говоря, уже завтра. Они этого не скрывают. Они не вычеркивают нас из своей памяти, не делают вид, что России больше не существует. Мы остаемся на связи. IBU от нас не открещивается.

— IBU никак не пояснил про «гуманитарные обязательства»?

— Нет, конечно. Мы уже дали развернутый ответ на трех листах. Ратуем за принципы, которые прописаны в Олимпийской хартии.

— Тяжело быть в ситуации, когда от вас не зависит вообще ничего?

— У нас уже есть опыт. Нам говорили, что мы будем восстановлены во всех правах, когда РУСАДА станет полноправным членом ВАДА. Повлиять на это мы никак не могли. Так что определенная закалка у нас есть. Хотя я согласен, что логично было бы нас наказывать за то, на что мы хоть как-то могли бы повлиять.

IBU и русофобы

— Юрий Каминский говорил, что в исполкоме IBU одни русофобы.

— Он потом взял слова обратно. Юрий Михайлович — эмоциональный человек. Мы с ним потом говорили. Он же лично ни с кем не знаком. Я дал ему расклад: кто из какой страны, у кого какое к нам отношение. Каминский — молодец, но я за то, чтобы каждый комментировал свою работу и свою зону компетенции.

— Есть ли в исполкоме IBU люди, которые хоть как-то поддерживают Россию? Просто решение о приостановке членства было принято единогласно.

— Это естественно. Не буду называть вам фамилии, но есть те, кто нейтрален, а есть те, кто всегда категоричен. Но находясь на их месте, нужно думать: а как бы ты поступил?

— Поддержишь Россию — будешь белой вороной?

— Никто тебя за это не заклюет. IBU — демократичный орган. Каждый вправе выражать свои эмоции. И не все вопросы принимаются единогласно.

Максим Цветков, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили. Фото Getty Images Фото Getty Images

— Почему у FIS куда более лояльная позиция?

— После истории по Сочи-2014 все федерации вели себя по-разному. Кто-то отреагировал нейтрально, кто-то разбирался, а нас сразу перевели в статус временного члена IBU, лишив права проведения соревнований на территории страны, выдвигать своих представителей. IBU хочет идти впереди планеты всей. Ратует за равенство, демократию. Но вот решения за нарушение антидопинговых принципов оформляются только сегодня. Хотя с Сочи-2014 прошло восемь лет. Но нас как забанили в 2017-м — так мы в этом статусе и находимся.

— Елена Вяльбе сказала, что больше года без международных стартов — катастрофа для российских лыж.

— В нашем виде спорта сложно привязываться к цифрам. Вот как в легкой атлетике? Бежишь ты 100 метров из 10 секунд — и твой уровень всем понятен. Неважно, на каких стартах это случилось. У нас так сравнить нельзя. Но я считаю, что за год без Кубка мира мы не упадем очень сильно. В течение сезона вернемся на уровень. Все методики сохранятся, сборы тоже, будут контрольные старты. Понятно, что без международных стартов плохо. Но что делать?

И я считаю, что сборная нужна. Сильнейшие должны тренироваться с сильнейшими. Да и если распустить всех по регионам — это дополнительная финансовая нагрузка на регионы. А уровень подготовки лидеров, если они будут готовиться в регионах, скорее понизится. Поэтому надо сохранять главную команду. И хорошо продумать план развития, если наше отстранение затянется.