«Никому ничего не должны». Как появилась скандальная фраза и кто ее придумал

Биатлонистке Светлане Слепцовой пришлось до конца карьеры оправдываться за несколько слов, неудачно брошенных после финиша.

Российская биатлонистка Светлана Слепцова — олимпийская чемпионка и чемпионка мира. Но в историю нашего спорта она вошла не только своими победами и даже не допинговыми обвинениями в свой адрес, с которыми продолжает разбираться CAS. Уроженка Ханты-Мансийска — автор бессмертной фразы: «Мы никому ничего не должны». Эти слова были сказаны во время Олимпиады-2010 и надолго стали символом безответственности некоторых высокооплачиваемых спортсменов, их звездной болезни и пренебрежительного отношения к мнению болельщиков. Через два года во время футбольного Евро-2012 в том же стиле выскажется Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Но первенство здесь все-таки принадлежит Слепцовой. При каких же обстоятельствах было сделано это скандальное заявление?

Светлана Слепцова. СБР

Большие амбиции

Игры в Ванкувере для сборной России вообще были очень нервными. Множество спортивных неудач, скандал с Евгением Плющенко, разборки в бобслейной команде, безволие хоккеистов — все это после Олимпиады-2010 приведет к отставке главы ОКР Леонида Тягачева и другим оргвыводам. Неспокойно в Ванкувере было и в расположении наших биатлонистов. Осенью 2008 года этот вид спорта возглавил миллиардер Михаил Прохоров, обладавший колоссальными финансовыми возможностями. Но вместо победной феерии на болельщиков почти сразу обрушился допинговый скандал — накануне ЧМ-2009 в пробах Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко нашли ЭПО, и сборные России остались без своих лидеров.

Тем не менее олимпийская заявка у россиян была более чем внушительной — лидер общего зачета Кубка мира Евгений Устюгов, олимпийские чемпионки Ольга Зайцева, Анна Богалий и Ольга Медведцева, призеры ОИ Иван Черезов и Николай Круглов, восходящие звезды Антон Шипулин и Светлана Слепцова. Правда, за Медведцевой-Пылевой тоже тянулся допинговый след — на Играх-2006 она сдала положительную пробу, отбыла дисквалификацию и рисковала пропустить Ванкувер из-за действовавших тогда правил МОК. Но правила неожиданно изменили, и Медведцева не без хейта в свой адрес, но поехала в Канаду. Как бы то ни было, амбиции у российских биатлонистов были очень серьезными. Именно они могли уменьшить давление на нашу делегацию после первых неудач.

Однако результаты первых четырех гонок оказались обескураживающими — ноль медалей и одно четвертое место. Конечно, большое влияние на результат оказала переменчивая погода курорта Уистлер, но 13-е место Слепцовой в спринте и 18-е в гонке преследования — это было, мягко говоря, не то, чего ждали болельщики от Светы-ракеты. Переживала и сама 23-летняя на тот момент биатлонистка, которая подошла к ОИ с двумя личными победами на этапах Кубка мира. И после пасьюта в ответ на вопрос: «Нет психологического давления, что от вас ждут олимпийских медалей?» Слепцова на эмоциях бросила: «Я считаю, что мы никому и ничего не должны».

Светлана Слепцова. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Козлиное мычание обывателей-полудурков

Заявление Светланы привело к грандиозному скандалу. Если бы тогда соцсети были распространены так же, как сейчас, спортсменке бы точно пришлось закрывать свои аккаунты. Но возмущения и так хватало. Болельщиков в первую очередь взбесил безответственный подход биатлонистки, находящейся на государственном обеспечении и выступающей не за себя лично, а за сборную страны. Вот что писал тогда ведущий радио «Маяк» Сергей Стиллавин (Михайлов):

— Мне решительно нравится стабильность Слепцовой — в ней я уверен, а что может быть ценнее?! Ведь одно дело, когда спортсмен или тренер бьет себя в грудь, клянется президенту и народу, обещает не посрамить и бла-бла-бла, а затем просирает и сбегает с пресс-конференции и от болельщиков. И совершенно другой коленкор, когда все изначально знают: да, этой девочке реально пофиг на все, и ждать от нее никто ничего не имеет права. А коли знаешь такое, то и претензий — ноль. Конечно, малахольные могут сказать, что девочка должна была лучше тренироваться, что время, потраченное на здоровенную наколку на спине, ей следовало бы употребить на занятия спортом и на повышение своей квалификации, которая, как выяснилось, не достигла еще уровня безупречности... Но все это будет лишь козлиное мычание обывателей-полудурков: настоящие знатоки человеческой натуры ценят в людях главное качество — верность принципам, а в истории со Светланой тут не подкопаться никак! Пошли всех *** со своими ожиданиями — и баста. Молодец, девка!

— Наверное, меня сейчас полстраны ненавидит, — констатировала Слепцова после следующей гонки. — После пасьюта я действительно долго общалась с журналистами и, наверное, сильно эмоционально описала неудачу. Но меня не совсем правильно поняли. Не хочу оправдываться, но я вовсе не имела в виду, что мы «никому ничего не должны». Наоборот — нам создали все условия, и мы должны оправдывать доверие. Все на нас рассчитывают. На биатлон приходит много болельщиков, руководителей, известных спортсменов. И этот пресс «надо-надо» немного довлеет. Возможно, стоит расслабиться и ни о чем не думать. Олимпийские игры — не детский сад. Я шла к этому старту не год и не два. И даже не пять. Полжизни спорту отдала. И любая неудача сидит глубоко в сердце.

Светлана Слепцова. СБР

Сейчас все это вызывает у меня только улыбку

Справедливости ради, надо сказать, что эта информационная буря благоприятно отразилась на наших биатлонистах в Ванкувере. После скандала вокруг Слепцовой женская сборная России со Светланой в составе выиграла золото в эстафете. Была еще эстафетная бронза мужчин и золото Евгения Устюгова в масс-старте. Правда, спустя много лет Устюгову предъявят допинговые обвинения и попытаются отобрать эти награды, но это уже другая история. А по окончании Игр-2010 биатлонисты стали самой успешной нашей сборной. Правда, это не остановило надвигающийся кризис, который также накрыл Слепцову и не позволил ей реализовать свой потенциал. Золото Ванкувера в эстафете стало для Светланы самой большой наградой в карьере, которая по иронии судьбы была завоевана через несколько дней после самого громкого скандала с ее участием.

— Эти слова были сказаны на эмоциях, да еще и вырваны из контекста, — резюмировала Слепцова в интервью «СЭ» под занавес своей карьеры. — Я имела в виду несколько другое. Но именно в такой форме мне ее припоминали много раз. Потом слышала, что и другие спортсмены говорили так же. В комментариях постоянно видела: «Слепцова уже никому ничего не должна». Сейчас все это вызывает у меня только улыбку.

Светлана завершила карьеру в 2017 году, после чего была назначена советником губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Весной 2018 года она родила сына и сейчас иногда участвует в промо-мероприятиях и любительских стартах. Звездная спортсменка говорит, что ей предлагали вернуться на лыжню, но она хочет сосредоточиться на семье. В 2020 году было объявлено о дисквалификации Слепцовой из-за старых допинговых обвинений, которые не затрагивают Олимпиаду в Ванкувере.