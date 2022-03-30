Каминский назвал решение IBU бандитским. Серохвостов готов перекраситься в рыжий за миллион

Как прошла первая гонка на чемпионате России.

Открытый чемпионат России по биатлону. Спринт

Мужчины

1. Даниил Серохвостов (Россия) — 24.51,7 (1)

2. Эдуард Латыпов (Россия) — 42,9 (2)

3. Карим Халили (Россия) — 49,2 (1)

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1.03,3 (0)

5. Евгений Гараничев (Россия) — 1.03,9 (0)

6. Семен Сучилов (Россия) — 1.05,1 (2)

7. Роман Еремин (Россия) — 1.05,7 (2)

8. Максим Цветков Россия) — 1.13,0 (0)

Спринт на чемпионате России прошел без суперсенсаций. Первая тройка — участники бронзовой олимпийской эстафеты: Серохвостов, Латыпов и Халили. С четвертым, Логиновым, происходит что-то загадочное. В Сети расползлись слухи о том, что Александр на тренировке в Саратове неудачно упал и получил сотрясение мозга. В итоге последнюю неделю он вообще не тренировался и поэтому рассчитывать на высокие места в спринте не мог в принципе.

Чемпион мира-2019 в итоге с двумя промахами финишировал десятым. Но не подтвердил и не опроверг новости из телеграм-каналов, отказавшись общаться с прессой. Не прояснили картину и Виктор Майгуров с Юрием Каминским: оба сказали, что вообще не в курсе ситуации. Поэтому непонятно, что там было на самом деле. Может быть, Логинов соизволит высказаться позже.

Болельщиков на «Жемчужине Сибири» много. Гораздо больше, чем на идущем параллельно в Сыктывкаре лыжном чемпионате России. Я только приехал оттуда, поэтому могу говорить с уверенностью. Это притом что спринты в Тюмени проходят утром в будни. И стадион от города в 30 км, а бесплатные автобусы в рабочие дни решили не пускать. Представьте, что было бы, если бы о болельщиках все-таки подумали и сделали транспорт доступным.

Приехавшие не унывают. Радуются, видя кумиров, соревнуются в красоте плакатов. Самый заметный был во вторник с надписью: «Российский спорт жил, жив и будет жить». Биатлонисты в каждом интервью респектуют болельщикам за атмосферу.

Эдуард Латыпов (слева), Даниил Серохвостов (в центре) и Карим Халили. СБР

Рыжий парик

Серохвостов в спринте был явно сильнее остальных. 42,9 преимущества над серебряным призером — это пропасть. Каминский связывает это в том числе с повышенной мотивацией Данила: тот не попал в олимпийскую эстафету и полон желания доказать, что не слабее остальных. Тем более он единственный из мужской команды, кто вернулся из Пекина без медали.

— В Уфе белорусские парни были намного сильнее, — напомнил после финиша Серохвостов. — Поэтому теперь, конечно, хотелось их обыграть. Там они отобрали у нас все золотые медали, ничего не оставили!

— Насколько приятно стать чемпионом России?

— Да все так же остается. Вот что приятно, так это стать олимпийским чемпионом.

— Видел вас недавно с рыжими волосами, — хитро улыбнулся Данилу один из моих коллег.

— А, это? Да парик! Купил, померил. Так надо было.

— Что должно произойти, чтобы вы пробежали в нем гонку?

— Миллион на карту — и без проблем!

— В рублях?

— Ага, конечно. В валюте! Да шучу, не побегу я в нем.

Крюков и биатлон

Если у Серохвостова настроение было приподнятое, то Юрий Каминский — задумчив. Тренер пока не понимает, к чему готовить команду и каким будет следующий сезон. А тут еще вчерашние новости о приостановлении членства в IBU...

— Сегодня пришла такая мысль: ощущение, что мы вернулись в девяностые, только тогда бандитизм был внутри государства, а сейчас он поднялся на более высокий уровень, — сказал старший тренер мужской сборной. — Что хотят, то и творят. Все говорят, что спорт вне политики, но сейчас мы видим, что это политика чистой воды. Наши ребята ничего никому плохого не сделали, они никого не обидели, но их отстранили. Наверняка многое теперь будет зависеть от того, как быстро закончится военная операция на Украине.

— Давайте к хорошему. Ваш ученик Никита Крюков в итоге присоединится к биатлонной сборной?

— Он сейчас ведет переговоры с китайцами, они очень хотят его оставить. Скорее всего, в нынешней ситуации он продолжит работу в Китае. Если вдруг не договорится — можем предложить ему поработать в биатлоне. Но это пока больше из области научной фантастики.