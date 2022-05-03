«Отработанный материал». Как биатлонистка Кузьмина уехала из России в Словакию ради карьеры

Внешние данные Анастасии Кузьминой не понравились тренеру нашей сборной, после чего спортсменка сменила гражданство и стала трехкратной олимпийской чемпионкой.

Из-за нынешних проблем с допуском российских спортсменов на международные соревнования иногда возникают слухи о желающих сменить гражданство. Громких и болезненных переездов еще не случилось, но в истории нашего спорта были ситуации, когда наши соотечественники дарили радость зарубежным болельщикам и завоевывали олимпийские медали, выступая за другие страны.

Анастасия Кузьмина — знаменитая биатлонистка российского происхождения, трехкратная олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Однако все ее спортивные достижения связаны не с Россией, а со Словакией. Как так получилось? И кто несет ответственность за ее отъезд за границу?

Шипулина — в прошлом, Кузьмина — в настоящем

До смены гражданства в 2008 году Анастасия выступала под девичьей фамилией — Шипулина. Со своим братом Антоном Шипулиным, который потом стал звездой российского спорта, они начали заниматься лыжными гонками, но в 1999 году Настя перешла в биатлон.

Шипулина дважды побеждала на чемпионате мира среди юниоров. Уже тогда она отличалась от типичной представительницы российского биатлона. Благодаря своей скорости Анастасия регулярно выигрывала гонки с двумя и более промахами. Мягко говоря, стрельба была ее не самой сильной стороной.

В составе сборной России Анастасия Шипулина дебютировала на Кубке мира в сезоне-2005/06. Это было золотое время в женском биатлоне. Призовые места были обыденностью, а любое место в эстафете, кроме первого, считалось провалом. По сути, Анастасии приходилось конкурировать за место в заявке с лучшими биатлонистками мира — Анной Богалий-Титовец, Альбиной Ахатовой, Ольгой Медведцевой и восходящей звездой Ольгой Зайцевой.

Юная Анастасия провалилась на своем дебютном этапе Кубка мира в Оберхофе в 2006 году. Шипулина заняла 63-е место в спринте с пятью промахами, из-за чего пролетела мимо Олимпийских игр в Турине. В декабре Анастасия получила второй шанс закрепиться в национальной сборной. Второй заход получился более удачным: 13-е, 31-е и 48-е места в стартовых гонках. Однако из-за нестабильной стрельбы главный тренер Валерий Польховский отправил Шипулину на Кубок IBU.

Спортивная карьера складывалась неоднозначно, чего не скажешь о личной жизни. В 2005 году Шипулина познакомилась со своим будущем мужем Даниэлем Кузьминым. Судьбоносная встреча произошла во время сборов в австрийском Рамзау. Кузьмин, тоже бывший россиянин, родился на Камчатке. В тот момент он выступал за сборную Израиля, но тренировался и жил в Словакии.

«Однажды я немного опоздала на тренировку. Вагончик, который вез команду на ледник, ушел без меня. Я поехала на следующем. Он был битком набит иностранцами — некуда было вторую ногу поставить. Так и стояла на одной ноге, как цапля. И тут ко мне повернулся один молодой человек и сказал, что уберет свой рюкзак с пола. Мы разговорились. Через три месяца он приехал в Тюмень, чтобы познакомиться с моими родителями», — вспоминала Анастасия.

Анастасия Кузьмина. Андрей Аносов, СБР

Любовь вспыхнула с первого взгляда, и уже спустя два года у пары появился сын Елисей. Сложности в сборной России и новоиспеченная семья заставили Анастасию всерьез задуматься о смене гражданства.

«С такой задницей она нам не нужна»

После рождения сына Анастасия быстро восстановилась и была готова ворваться в сборную России. Однако профессиональные навыки Кузьминой были подвергнуты жесткой критике. Бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов вспоминал, что решение об отчислении Анастасии было принято на тренерском совете. В частности, на этом якобы настаивал главный тренер Валерий Польховский. Он был недоволен формой спортсменки: «Кузьмина Настя — она же здоровая. Родила первого ребенка и просто стала огромной. С такой задницей она нам не нужна». Эти грубые слова Польховского могли стать одним из главных аргументов в пользу отъезда Анастасии.

Тренерский совет решил списать «отработанный материал». Кузьмина не горела желанием покидать Россию. Но обстоятельства вынудили ее перебраться в другую страну ради спасения спортивной карьеры. Выбор был сделан в пользу Словакии. Местная федерация биатлона сделала из обычной российской резервистки главную звезду и надежду сборной. Кузьмина тренировалась, как ей было удобно и с не самыми опытными тренерами. Но это не помешало россиянке стать одной из величайших биатлонисток в истории и сохранить искреннюю любовь к родине.

Кто она? Словачка Кузьмина? Или россиянка Шипулина? Отвечает сама Анастасия: «Россия была и будет страной, где мои корни, мои родители и большая часть моей русской семьи. Я чувствую гордость и благодарность за то, что ношу в себе и русский характер и до сих пор думаю на русском языке. Словакия теперь мой дом, дом для моей семьи. Мы знаем и с уважением относимся к местным обычаям и традициям».