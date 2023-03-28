Шевченко выиграла гонку преследования на чемпионате России-2023
Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России-2023 в гонке преследования.
Она преодолела дистанцию в 10 км за 33 минуты 48,7 секунды, допустив 1 промах на четырех огневых рубежах.
Серебро в гонке взяла Екатерина Носкова (+1.05,4; 3 промаха). Бронзу завоевала Виктория Сливко (+1.12,8; 3 промаха).
27 марта бывшая лыжница Шевченко стала чемпионкой России в спринте.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Гонка преследования, женщины, 10 км
1. Наталия Шевченко 33.48,7 (1 промах)
2. Екатерина Носкова +1.05,4 (3)
3. Виктория Сливко +1.12,8 (3)
4. Анастасия Гореева +1.18,4 (3)
5. Лариса Куклина +1.19,8 (2)
6. Анастасия Шевченко +1.33,6 (1)
7. Наталья Гербулова +1.45,6 (1)
8. Анастасия Батманова +1.55,8 (3)
9. Анастасия Егорова +1.57,2 (4)
10. Ирина Казакевич +1.59,0 (3)
11. Полина Шевнина +2.14,1 (2)
12. Екатерина Юрлова-Перхт +2.19,1 (1)
13. Тамара Дербушева +2.49,5 (1)
14. Евгения Буртасова +3.00,5 (3)
15. Ксения Шнейдер +3.12,1 (2)