Сливко и Гараничев выиграли сингл-микст на чемпионате России-2023

Сборная Тюменской области-1 выиграла сингл-микст на чемпионате России-2023 по биатлону.

За команду выступали Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Команда преодолела дистанцию за 36 минут 44,4 секунды. Они использовали 5 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.

Второе место заняла команда Санкт-Петербурга-1, за которую выступали Екатерина Юрлова-Перхт и Максим Цветков (+10,0; 7 доп.патронов). Третье место заняла Новосибирская область — Евгения Буртасова и Даниил Серохвостов (+15,8; 11 доп.патронов).

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Сингл-микст

1. Виктория Сливко — Евгений Гараничев (Тюменская область-1) — 36.44,4 (1+5)

2. Екатерина Юрлова-Перхт — Максим Цветков (Санкт-Петербург-1) +10,0 (0+7)

3. Евгения Буртасова — Даниил Серохвостов (Новосибирская область) +15,8 (0+11)