Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России, Поршнев — второй
Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.
Он преодолел дистанцию в 12,5 км за 36 минут 33,8 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах.
Второе место занял Никита Поршнев (+1,0; 4 промаха). Третьим стал Максим Цветков (+3,3; 1 промах).
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Гонка преследования, мужчины, 12,5 км
1. Эдуард Латыпов — 36.33,8 (4 промаха)
2. Никита Поршнев +1,0 (4)
3. Максим Цветков +3,3 (1)
4. Даниил Серохвостов +12,3 (6)
5. Кирилл Бажин +23,6 (3)
6. Антон Смольский (Беларусь) +58,6 (3)
7. Василий Томшин +1.13,6 (3)
8. Петр Пащенко +1.14,3 (3)
9. Антон Бабиков +1.24,7 (3)
10. Дмитрий Иванов +1.31,0 (3)...
14. Александр Поварницын +2.01,4 (5)
15. Матвей Елисеев +2.06,5 (3)
16. Евгений Гараничев +2.16,1 (2)
Карим Халили не стартовал.