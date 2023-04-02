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Сегодня, 14:12

Гореева прокомментировала итоги масс-старта на чемпионате России по биатлону

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Российская биатлонистка Анастасия Гореева подвела итоги женского масс-старта, прошедшего в рамках чемпионата страны.

«Рада гонке, пусть и не сложился последний рубеж. Надо было работать чисто — и можно было бороться за медаль.
На финишном круге я уже не боролась, не видела смысла. После первой стрельбы, когда я была на семнадцатом месте, была уверена, что смогу догнать еще, потому что бежим четыре рубежа и был достаточно сильный ветер. Это биатлон, шансы есть всегда.
Я довольна этим сезоном, прошла равно, набирала форму с каждым стартом», — сказала Гореева Metaratings.ru.

Анастасия Гореева заняла пятое место с тремя промахами. Победителем масс-старта на ЧР-2023 стала Ирина Казакевич. Второе место заняла Тамара Дербушева, бронзовым призером стала Екатерина Носкова.

Источник: https://metaratings.ru/news/goreeva-na-finishnom-kruge-ya-uzhe-ne-borolas-ne-videla-smysla-240133/
Биатлон
Анастасия Гореева
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