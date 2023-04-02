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Сегодня, 13:51

Сборная ХМАО выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону

Мария Гусева
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Сборная ХМАО-Югра-1 одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

За команду выступали Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин и Никита Поршнев. Они преодолели дистанцию за 1 час 32 минуты 11,6 секунды и использовали 8 дополнительных патронов.

Второе место заняла команда Башкортостана, в составе которой выступали Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин и Эдуард Латыпов (отставание 1 минута 26,3 секунды; 1 штрафной круг + 11 доп. патронов).

Третьей стала команда первая команда Белоруссии, за которую выступали Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Антон Смольский (1.31,4; 1+13).

Биатлон

Чемпионат России — 2023

Эстафета. Мужчины. 4х7,5 км

1. ХМАО-Югра — 1 (Дмитрий Иванов, Петр Пащенко, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 1:32.11,6 (0 промахов +8 доп. патронов)

2. Республика Башкортостан (Алексей Петров, Антон Бабиков, Александр Бабчин, Эдуард Латыпов) — отставание 1 минута 26,3 секунды (1+11)

3. Беларусь — 1 (Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко, Антон Смольский) — 1.31,4 (1+13)

Биатлон
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