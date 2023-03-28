Чемпионат России по биатлону: где смотреть гонки и расписание прямых трансляций

В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону.

Видеотрансляции всех гонок в прямом эфире доступны на федеральном спортивном канале, сайте matchtv.ru и YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Расписание прямых трансляций чемпионата России по биатлону

27 марта, понедельник

09.00 мск. Мужчины. Спринт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

12.00. Женщины. Спринт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

28 марта, вторник

09.00. Мужчины. Гонка преследования (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

12.00. Женщины. Гонка преследования (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

30 марта, четверг

09.00. Одиночная смешанная эстафета (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

12.00. Смешанная эстафета (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

1 апреля, суббота

09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

12.00. Мужчины. Масс-старт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

2 апреля, воскресенье

09.00. Женщины. Масс-старт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)