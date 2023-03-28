Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:50

Чемпионат России по биатлону: где смотреть гонки и расписание прямых трансляций

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чемпионат России по биатлону.
Фото СБР

В 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске проходит чемпионат России по биатлону.

Видеотрансляции всех гонок в прямом эфире доступны на федеральном спортивном канале, сайте matchtv.ru и YouTube-канале Союза биатлонистов России.

Расписание прямых трансляций чемпионата России по биатлону

27 марта, понедельник

09.00 мск. Мужчины. Спринт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)
12.00. Женщины. Спринт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

28 марта, вторник

09.00. Мужчины. Гонка преследования (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)
12.00. Женщины. Гонка преследования (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

30 марта, четверг

09.00. Одиночная смешанная эстафета (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)
12.00. Смешанная эстафета (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

1 апреля, суббота

09.00. Женщины. Эстафета, 4х6 км (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)
12.00. Мужчины. Масс-старт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

2 апреля, воскресенье

09.00. Женщины. Масс-старт (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)
12.00. Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км (matchtv.ru, YouTube-канал СБР)

Динара Алимбекова-Смольская. Белорусы могут выиграть чемпионат России по биатлону! Главные интриги большой охоты в Ханты-Мансийске

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
0
Читайте также
НОК Австралии готов принять спортсменов из России на Олимпиаде-2032
300 тысяч евро в месяц на отель и таинственный особняк. Как Роналду живет в Саудовской Аравии
Черное кольцо образовалось в небе после хлопка в Строгино
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей мальчика из Брянской области
Украинские военные указали на почти полное окружение Артемовска ВС РФ
Подсмотрел — в скважину: какие данные собирал беспилотник США у Крыма
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Двукратная чемпионка России по биатлону получила рюкзак за победу

Майгуров считает, что в России будет сформировано единое мнение по решению МОК о допуске россиян на турниры
Новости
RSS RSS
Все новости