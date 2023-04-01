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Сегодня, 10:15

Команда Казакевич выиграла в женской эстафете на чемпионате России

Руслан Минаев
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Ирина Казакевич.
Фото Global Look Press

Команда Свердловской области выиграла в женской эстафете на чемпионате России по биатлону-2023 в Ханты Мансийске.

В команду вошли Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко.

Второй пришла команда Московской области, куда вошли: Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева. Третьей финишировала команда ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая).

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Женщины

Эстафета, 4х6 км

1. Свердловская область (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко) — 1:08.54,2 (2+8).

2. Московская область (Полина Шевнина, Юлия Дроздова, Кристина Павлушина, Анастасия Гореева) — отставание 2 минуты 36,4 секунды (1+18).

3. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Алина Кудисова, Екатерина Носкова, Ксения Довгая) +2.58,3 (6+14).

Биатлон
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