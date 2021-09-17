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Биатлонист Тихонов заявил, что англичане придумали футбол, чтобы позорить Россию

13:13
Александр Тихонов. Фото СБР
Александр Тихонов. Фото СБР
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказал свое мнение по поводу выступления российских клубов в еврокубках.

«Скажу так: в проблемах российского футбола виноваты англичане. Они придумали футбол, чтобы позорить Россию, — цитирует Тихонова Sport24. — Я бы вообще всех этих барбосов отправил в Магадан. Им платят бешеные деньги, они сидят на шее народа и ничего не добиваются. Игры никакой нет, результатов тоже. Сколько списывается денег — никто не знает, все покрыто. Налоговая лазит везде по карманам, а где уходят сотни миллиардов — там все хорошо, ни одного уголовного дела, ни одного договорного матча. Ну и что это такое?

Будь я президентом страны, я бы заставил их за колючей проволокой играть за зарплату в полторы тысячи долларов. В осажденном Сталинграде играли в два раза лучше, чем они. Стыд и позор. Они позорят страну, позорят всех. Некому кулаком стукнуть по столу. Пока в России не будет государственной идеологии, пока спорт не будут считать лицом государства, ничего не будет меняться".

Напомним, в трех матчах, которые прошли на этой неделе, только «Локомотив» сумел сыграть вничью с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы. «Спартак» проиграл «Легии» (0:1), а «Зенит» уступил «Челси» в Лиге чемпионов (0:1).

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-17-aleksandr-tikhonov-v-problemakh-nashego-futbola-vinovaty-anglichane-oni-pridumali-futbol-chtoby-pozorit-rossiyu

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Роман Шишов все материалы автора

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