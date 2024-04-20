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Сегодня, 13:45

Еремин сообщил, что Серохвостов тоже отдал золотую медаль чемпионата России белорусским биатлонистам

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» объяснил, почему он отдал свою золотую медаль чемпионата России, завоеванную вместе со сборной Новосибирской области в смешанной эстафете, Антону и Динаре Смольским из команды Белоруссии.

— Личных медалей в сезоне-2023/24 у тебя нет. Тем не менее есть командное второе место в смешанной эстафете, которое делает тебя чемпионом России, так как первыми были белорусы. Считаешь ли ты себя чемпионом России?

— Если так посмотреть, то на бумаге этот статус дается. С этой стороны можно так считать. Но со стороны максималиста, наверное, нет. Для звания чемпиона России нужно первым пересекать финишную черту.

— Какие ощущения, когда твоя команда приходит второй, но ты встаешь на первую ступень пьедестала и в твою честь играет гимн?

— Немножко смешанные. Но все же все понимают. Тем более там было две церемонии награждения. Эта практика существовала и в прошлом сезоне. Все привыкли к такому положению вещей.

— Однако ты свою золотую медаль отдал Смольским. Почему?

— Серохвостов всегда это припоминает. У нас возникла с ним эта идея одновременно, не сговариваясь. Он отдал Анне Соле, а я вечером подошел к Антону Смольскому и отдал на семью. Двух человек сразу зацепил. Считаю, что так правильно. Тем более они наши друзья. Я Антона и Динару знаю давно. Посчитал, что это будет логично.

— Получается, только Лазовский остался без медали.

— Ну да. К сожалению, мы не говорили с нашими девчонками, не предлагали. Просто сделали сами. Тем более жили в разных местах. Как получилось, так получилось, — сказал Еремин «СЭ».

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