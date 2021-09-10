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Биатлонист Елисеев приступил к тренировкам в новой группе после ссоры с Каминским

12:56
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Российский биатлонист Матвей Елисеев начал тренировки в группе Сергея Башкирова, куда он был переведен после конфликта со страшим тренером сборной России Юрием Каминским.

Ссора между биатлонистом и тренером произошла из-за несогласия Елисеева выполнять указания Каминского.

К группе Башкирова, в которой также занимаются Александр Логинов и Евгений Гараничев, Елисеев присоединился 5 сентября. Сейчас команда тренируется в Тюмени.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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