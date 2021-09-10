Биатлонист Елисеев приступил к тренировкам в новой группе после ссоры с Каминским
12:56
Российский биатлонист Матвей Елисеев начал тренировки в группе Сергея Башкирова, куда он был переведен после конфликта со страшим тренером сборной России Юрием Каминским.
Ссора между биатлонистом и тренером произошла из-за несогласия Елисеева выполнять указания Каминского.
К группе Башкирова, в которой также занимаются Александр Логинов и Евгений Гараничев, Елисеев присоединился 5 сентября. Сейчас команда тренируется в Тюмени.
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