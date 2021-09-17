Губерниев рассказал, что не стал бы жать руку Тихонову: «Они же все смелые только на словах»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью «СЭ» подробности конфликта с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.

— Что произошло между вами и Александром Ивановичем Тихоновым?

— Есть великий спортсмен, гордость советского биатлона. А есть ненавидящее страну существо.

— Но еще в 2020 году вы поздравляли Тихонова с днем рождения.

— Никто не умаляет его спортивных заслуг. Но есть история, которая была тогда, а есть история, которая продолжается сейчас.

— Не было ли конкретных событий, которые испортили ваши отношения?

— Помните фильм «Пятнадцатилетний капитан»? Там собака лаяла на Негоро. Его спрашивали, почему на него лает собака. И он отвечал: «Об этом надо спросить у собаки».

— Вы не пытались ним обсудить эту ситуацию?

— Все это жалко и смешно. Они же все смелые только на словах, когда разделяет тысяча километров.

— Старшее поколение биатлона не очень вас любит. С чем вы это связываете?

— Здесь есть очень простое объяснение. Помните, артист Этуш, закрывая дверь, сказал: «Закусывать надо».

Также Губерниев рассказал во время блица, что не стал бы жать руку бывшему президенту СБР.

— Пожать руку Тихонову или остаться без медалей на ЧМ по биатлону?