Губерниев рассказал, что не стал бы жать руку Тихонову: «Они же все смелые только на словах»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал в интервью «СЭ» подробности конфликта с четырехкратным олимпийским чемпионом по биатлону Александром Тихоновым.
— Что произошло между вами и Александром Ивановичем Тихоновым?
— Есть великий спортсмен, гордость советского биатлона. А есть ненавидящее страну существо.
— Но еще в 2020 году вы поздравляли Тихонова с днем рождения.
— Никто не умаляет его спортивных заслуг. Но есть история, которая была тогда, а есть история, которая продолжается сейчас.
— Не было ли конкретных событий, которые испортили ваши отношения?
— Помните фильм «Пятнадцатилетний капитан»? Там собака лаяла на Негоро. Его спрашивали, почему на него лает собака. И он отвечал: «Об этом надо спросить у собаки».
— Вы не пытались ним обсудить эту ситуацию?
— Все это жалко и смешно. Они же все смелые только на словах, когда разделяет тысяча километров.
— Старшее поколение биатлона не очень вас любит. С чем вы это связываете?
— Здесь есть очень простое объяснение. Помните, артист Этуш, закрывая дверь, сказал: «Закусывать надо».
Также Губерниев рассказал во время блица, что не стал бы жать руку бывшему президенту СБР.
— Пожать руку Тихонову или остаться без медалей на ЧМ по биатлону?
— Никакую руку Тихонову я жать не буду. Он нерукопожатный. Но без медалей в биатлоне мы не останемся.
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