Президент СБР Майгуров: «Сильнейшие должны готовиться с сильнейшими»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров оценил решение тренерского совета вернуться к системе формирования основного и резервного состава сборной России.

«У нас было время для тестов. Мы создавали равные группы, но сегодня приняли общее решение, что сильнейшие должны готовиться с сильнейшими, а во второй группе сделать акцент на молодежь, которая из юниоров выходит во взрослые, чтобы сохранялась преемственность поколений и были общие тренерские методики. Под это мы еще подтягиваем юношеский проект, который начали в прошлом году и будем его постепенно продолжать», — цитирует Майгурова Metaratings.ru.

Перед сезоном-2023/24 были сформированы четыре равнозначные группы, в которых тренировались биатлонисты сборной России. В марте 2024 года на тренерском совете СБР тренеры проголосовали за возвращение к формату основной и резервной сборных команд.

17 апреля исполком тренерского совета Союза биатлонистов России опубликовал список кандидатов в мужскую и женскую сборные на сезон-2024/25.