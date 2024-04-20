Биатлонист Еремин: «Практически каждый месяц какая-то болячка по иммунитету появлялась»

Российский биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» рассказал, почему его результаты в сезоне-2023/24 стали хуже.

— Почему результаты в сезоне -2023/24 оказались хуже, чем в предыдущем?

— В этом сезоне стала хуже стрельба. Это отдельная тема. Конкретнее можно сказать по лыжному ходу. Я болел очень много. Если болезни Даниила Серохвостова — это новостное достояние, то у меня более скромно проходило, но практически каждый месяц какая-то болячка по иммунитету появлялась. Я приравниваю это к тому, что у меня были проблемы с зубами на старте подготовительного сезона — поставил штифты. Антибиотики дали о себе знать. Плюс, недолечившись, начал раньше тренироваться из-за желания не отстать от всех в подготовке. Это оставило за собой хвост.

— Что со стрельбой?

— На данный момент могу отметить, что, скорее всего, сбился со своего ритма. Летом я готовился по одному ритму стрельбы, но, когда пришли соревнования, это оказалось достаточно медленно. Пытался выйти из комфортного ритма и стрелять быстрее. Возможно, это делать было уже поздно. В итоге потерялся в своих ощущениях. Хоть что-то удалось собрать только под конец сезона на отдельных стартах. Наверное, в этом причина, — сказал Еремин «СЭ».