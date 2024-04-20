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Российский биатлонист Еремин — об отстранении от сборной Казахстана: «Эта история должна быть забыта»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» рассказал, что у него не осталось обид за отстранение от сборной Казахстана.

Еремина и троих его партнеров отстранили от национальной команды в 2020 году за нарушение дисциплины и спортивного режима. Биатлонисты свою вину не признали. После Роман переехал в Новосибирск и стал выступать за сборную России.

— Или я плохо искал, или вы не рассказываете, что произошло тогда в Обертиллиахе?

— Не особо хочется. Мне кажется, что эта история должна быть забыта.

— В России спрашивают, что случилось?

— Да, интересно всем. Просто думаю, что были не правы все в каком-то смысле. Можно было конфликт решить намного проще.

— Почему не хочешь вспоминать?

— Просто зачем как-то называть людей и поднимать грязь? Было и было. Ошиблись все. Какая-то череда неправильных решений и слов. Все.

— Сказал, что все интересуются. Кому-то в итоге рассказал?

— Да, близким друзьям.

— Остались у тебя какие-то обиды?

— Нет. Ничего не осталось, — сказал Еремин «СЭ».

Роман Еремин. «Приехал в Россию по программе переселения соотечественников». Необычный путь биатлониста Еремина

Биатлон
Сборная Казахстана по биатлону
Роман Еремин
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