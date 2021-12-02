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«Латыпов очень радует!» Черезов — о результатах мужского спринта в Эстерсунде

Экс-биатлонист Черезов прокомментировал выступление Латыпова в спринте на КМ в Эстерсунде
20:37
Эдуард Латыпов. Фото Instagram
Эдуард Латыпов. Фото Instagram
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Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты российских спортсменов в спринтерской гонке на 2-м этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

«Томшин и Поварницын не попадали в состав на первый этап по критериям отбора. После плохого выступления Гараничева и Елисеева их заменили Томшин и Поварницын. Радует Латыпов. Он молодец, хорошая гонка, замечательно отработал на рубежах. С каждой гонкой он будет набирать лучшую скорость. Он полностью оправдывает себя и потихоньку добирается до верхних строчек турнирной таблицы», — сказал Черезов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Ранее, 2 декабря, швед Себастьян Самуэльссон занял первое место в спринте на 10 км на этапе КМ в Эстерсунде. Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим стал его соотечественник Кентен Фийон Майе. Россиянин Эдуард Латыпов — четвертый.

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