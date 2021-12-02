Самуэльссон лидирует в спринтерском зачете Кубка мира, Латыпов — пятый
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занимает первое место в спринтерском зачете Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
В активе у шведа 120 очков. Вторым идет француз Эмильян Жаклен — 97 очков. На третьем месте норвежец Ветле Кристиансен (94).
Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на пятом месте (73). Александр Логинов на седьмой позиции (59).
Кубок мира
Спринтерский зачет (мужчины)
1 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 120 (+60)
2 (4). Эмильян Жаклен (Франция) — 97 (+54)
3 (2). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 94 (+40)
4 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 80 (+32)
5 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 73 (+43)
6 (12). Тарьей Бе (Норвегия) — 63 (+34)
7 (10). Александр Логинов (Россия) — 59 (+28)
37 (23). Даниил Серохвостов (Россия) — 18 (0)
43 (45). Александр Поварницын (Россия) — 13 (+13)
45 (44). Карим Халили (Россия) — 8 (+8)
51 (42). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)
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