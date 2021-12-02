Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон занимает первое место в спринтерском зачете Кубка мира. Он одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

В активе у шведа 120 очков. Вторым идет француз Эмильян Жаклен — 97 очков. На третьем месте норвежец Ветле Кристиансен (94).

Лучший среди россиян Эдуард Латыпов на пятом месте (73). Александр Логинов на седьмой позиции (59).

Кубок мира

Спринтерский зачет (мужчины)

1 (1). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 120 (+60)

2 (4). Эмильян Жаклен (Франция) — 97 (+54)

3 (2). Ветле Кристиансен (Норвегия) — 94 (+40)

4 (3). Йоханнес Бе (Норвегия) — 80 (+32)

5 (11). Эдуард Латыпов (Россия) — 73 (+43)

6 (12). Тарьей Бе (Норвегия) — 63 (+34)

7 (10). Александр Логинов (Россия) — 59 (+28)

37 (23). Даниил Серохвостов (Россия) — 18 (0)

43 (45). Александр Поварницын (Россия) — 13 (+13)

45 (44). Карим Халили (Россия) — 8 (+8)

51 (42). Василий Томшин (Россия) — 2 (+2)