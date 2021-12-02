Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о своей победе в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира.

Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе.

«Удивлен, что выиграл гонку с одним промахов. Нет слов, это удивительно. Счастлив и горжусь своей гонкой.

Лидерство в общем зачете — невероятно. Это мечта, ставшая явью. Я удивлен, но очень доволен!» - цитирует Самуэльссона IBU.

Лучшим в гонке среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 4-е место.