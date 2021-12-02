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Самуэльссон — о лидерстве в общем зачете: «Мечта, ставшая явью. Я удивлен, но очень доволен!»

Шведский биатлонист Самуэльссон высказался о лидерстве в общем зачете Кубка мира в Эстерсунде
22:15
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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался о своей победе в спринте на 10 км на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсмен возглавляет общий зачет Кубка мира.

Второе место у француза Эмиля Жаклена, третьим пришел также спортсмен из Франции Кентен Фийон Майе.

«Удивлен, что выиграл гонку с одним промахов. Нет слов, это удивительно. Счастлив и горжусь своей гонкой.

Лидерство в общем зачете — невероятно. Это мечта, ставшая явью. Я удивлен, но очень доволен!» - цитирует Самуэльссона IBU.

Лучшим в гонке среди россиян стал Эдуард Латыпов, занявший 4-е место.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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