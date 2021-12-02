Эдуард Латыпов занял четвертое место в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде. Победил швед Себастиан Самуэльссон.

Кубок мира. Спринт

Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 22.58,7 (1)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — 18,0 (1)

3. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 21,5 (1)

4. Эдуард Латыпов (Россия) — 26,1 (0)

13. Александр Логинов (Россия) — 55,9 (1+0)...

28. Александр Поварницын (Россия) — 1.22,0 (1+0)...

33. Карим Халили (Россия) — 1.29,7 (1+1)...

39. Василий Томшин (Россия) — 1.38,5 (0+2)...

74. Даниил Серохвостов (Россия) — 2.33,6 (3+1)

Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 19.30,2 (0)

2. Эльвира Эберг (Швеция) — 12,5 (2)

3. Анна Сола (Белоруссия) — 14,4 (1)

4. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 20,6 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 24,2 (1)

6. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 27,8 (1)...

20. Светлана Миронова (Россия) — 1.03,0 (1)...

27. Кристина Резцова (Россия) — 1.14,6 (2)...

29. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 1.16,3 (1)...

43. Лариса Куклина (Россия) — 1.38,5 (1)...

45. Ирина Казакевич (Россия) — 1.46,5 (2)...

63. Валерия Васнецова (Россия) — 2.09,6 (2)

Еще неделю назад страна улыбалась над эпизодом, когда Эдуард Латыпов на финише спринта убежал не в тот коридор. А Дмитрий Губерниев выдал бессмертное: «Эдик, ты балбес, но мы тебя любим». И вот прошло всего несколько дней, и в точно таком же спринте в том же месте Латыпов выдает абсолютно идеальную гонку. Впервые в карьере на Кубке мира делает «нули» в спринте и обыгрывает в том числе Йоханнеса Бе. Это ли не доказательство, что в биатлоне действительно возможно все?

Латыпов обогнал обоих братьев Бе

Вообще наша мужская команда выглядит сейчас обнадеживающе. Начинал гонку экс-чемпион мира Александр Логинов. Саша допустил непривычный для себя промах на «лежке», автоматом вычеркнув себя из борьбы за медали. Но дальше был «чист» на рубеже, да и ходом выглядел в целом удовлетворительно. 52 секунды проигрыша на трассе нынешнему Самуэльссону — это как минимум не стыдно. Да и на последнем круге Саша не провалился. Впереди еще весь сезон, чтобы разбежаться.

Но самое интересное началось потом. Латыпов выдал, пожалуй, лучший спринт во всей своей кубковой карьере. С нулем в графе промахов он цеплялся по трассе, словно на кону было олимпийское золото. До красноты в глазах, только на этот раз Эдик никаких коридоров не путал.

Львиную часть гонки фамилия Латыпова красовалась на гордом втором месте, вслед за французом Эмильеном Жакленом. Финишировали Йоханнес и Тарьей Бе (оба с одним промахом), еще один норвежец Стурла Лагрейд (вообще с «нулем») — и все они были заметно позади Латыпова! Так стала просыпаться вера в подиум. И даже Самуэльссон, который по родной лыжне носится как местные лоси, ее не поколебал. Себастиан сейчас действительно на голову выше всех, только на трассе он выиграл у Жаклена целых 20 секунд.

Но, к сожалению, первого российского подиума в сезоне придется чуть подождать. Кентен Фийон Майе бежал, ориентируясь на время Латыпова. После второго рубежа он уступал россиянину всего секунду. Но сил у француза оставалось более чем достаточно, чтобы в итоге привезти россиянину пять. В итоге Фийон Майе — третий, Латыпов — четвертый. Тоже шикарно, особенно с прицелом на гонку преследования!

Но следующая гонка у мужчин по программе — эстафета, и там тоже будет интересно. Номинально третий по результату в спринте после Латыпова и Логинова — Александр Поварницын на 28-м месте. Василий Томшин — 39-й. Этих ребят, напомним, вызвали на Кубок мира вместо Елисеева и Гараничева, и пока их результаты для дебютантов вполне на уровне. Другой вопрос, рискнут ли тренеры их с ходу бросать в жерло эстафеты.

Хотя других кандидатур не так много. Карим Халили пока не в лучшей физической форме и с двумя промахами — только 33-й. Даниил Серохвостов вообще выдал провальную гонку: сразу четыре промаха и только 73-е место, мимо гонки преследования. Правда, после финиша Даниил объяснил свои ошибки замерзшими пальцами.

Так что рисковать в эстафете наставникам в любом случае придется. Такого непредсказуемого и в то же время потенциально медального квартета у нас давно не было!

Резцова опередила Миронову

От женского спринта мы уже почти по традиции многого не ждали, и так и вышло. 20-е место Светланы Мироновой — дежурный результат. К сожалению, Света пока далека от лидеров пелотона не только в плане стрельбы (она как раз нормальная, один промах последним 20-м выстрелом), но и по скорости. Миронова и сама признает, что не в лучших физических кондициях.

Настолько, что сейчас Света не самая быстрая даже в российской команде. Это звание неожиданно перехватила Кристина Резцова. Суперкруто для биатлонистки, которая меньше года назад родила ребенка и почти два года вообще не выступала на Кубке мира. Кристина продолжает доказывать, что готова к сезону на все сто. 27-е место с двумя промахами — будем надеяться, это только начало.

После финиша Кристина, как и Серохвостов, жаловалась на отмороженные пальцы. Это для биатлониста в почти 20-градусный мороз — обычное дело, ведь толстые варежки будут мешать на стрельбе, а руки, когда держат палки, мерзнут страшно. Вообще Резцова сейчас выглядит чуть ли не единственным человеком в нашей команде, который находится в гармонии с собой и с миром. Не конфликтует с тренерами и разными советчиками, понимает, куда и почему движется его форма, спокойно объясняет свои результаты в гонках...

Ровно то же самое точно можно сказать и про Латыпова с Серохвостовым. Возможно, поэтому и получается у этой троицы на Кубке мира пока лучше других.