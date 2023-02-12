Фуркад высказался о доминировании Йоханнеса Бе на ЧМ: «Это его сольный концерт»

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о доминировании пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бе на чемпионате мира-2023.

На старте турнира в Оберхофе норвежец уже завоевал два золота — в смешанной эстафете и спринте.

«У него великолепный сезон, впечатляющий с точки зрения статистики. Он вернулся на свой лучший уровень, хотя последние два года были неоднозначными. Я весьма впечатлен, потому что не мог с уверенностью прогнозировать такое. Стурла Легрейд бросал Йоханнесу вызов два года назад, Кентен Фийон Майе — в прошлом году, а сейчас — нет никого. Несомненно, что это его (Йоханнеса) сольный концерт. И он этим пользуется», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.

12 февраля на ЧМ-2023 состоится мужская гонка преследования. Начало — в 17.30 мск.