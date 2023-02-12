Эмильен Жаклен пропустит гонку преследования на чемпионате мира по биатлону

Двукратный чемпион мира в гонках преследования Эмильен Жаклен не будет участвовать в гонке преследования на чемпионате мира-2023 в Оберхофе, сообщает пресс-служба Французской федерации лыжных видов спорта (FFS).

Сообщается, что решение о снятии 27-летнего Жаклена с гонки было принято совместно с FFS. Таким образом, французский биатлонист не сможет защитить титул чемпиона мира в гонке преследования, завоеванный им в 2021 году на турнире в Поклюке.

11 февраля Жаклен допустил четыре промаха в спринте на чемпионате мира-2023 и занял 36-е место в гонке.

Мужская гонка преследования состоится сегодня, 12 февраля. Начало — в 17.30 мск.